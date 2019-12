FA-BU-LOS! Vardy e de neoprt! Atacantul lui Leicester a marcat din nou si intra in istoria Premier League! VIDEO

Jamie Vardy a egalat un record.

Leicester joaca in acest moment in deplasare la Aston Villa, meci contand pentru runda cu numarul 16 din Premier League. In minutul 20, Leicester a deschis scorul prin Vardy, care a izbutit al 15-lea sau gol in actuala stagiune si a stabilit un record.

Totodata acesta a marcat si in precedentele 7 meciuri si este unul dintre cei trei fotbalisti care au mai izbutit asa ceva in Premier League. Este vorba de Ruud Van Nisterlooy si Daniel Sturridge.