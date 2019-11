Leicester tinteste al doilea titlu in Premier League! Decizia de ULTIMA ORA luata de oficialii clubului care ii pune pe jar pe fanii lui Liverpool! Anuntul momentului in Anglia

Leicester ii ofera un salariu urias vedetei echipei.

Leicester traverseaza o perioada excelenta in Premier League. Echipa antrenata de Brandon Rogers se claseaza pe locul 2 in clasament la 8 puncte de liderul Liverpool. "Vulpile" sunt neinvinse de 4 etape, ultima victorie fiind in fata celor de la Arsenal, scor 2-0.

Daily Mail sustine ca oficialii celor de la Leicester sunt gata sa ii ofere prelungirea contractului lui James Maddison. Acesta mai are contract pe inca 3 sezoane, dar pentru a nu fi tentat sa plece, oficialii clubului vor sa ii dubleze salariul. Daca va accepta propunerea, Maddison va incasa aproximativ 5,8 milioane de euro pe an.

4 goluri si doua assist-uri a reusit Maddison (22 de ani) pana in acest moment in acest sezon si este unul dintre cei mai buni jucatori de la Leicester. 45 de milioane de euro este cota lui Maddison, potrivit transfermarkt.com

Leicester a castigat titlul in Premier League in sezonul 2015-2016.