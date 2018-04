Un fotbalist din Anglia a luat 6 ani de suspendare pentru doua cartonase galbene! Cum a fost posibil

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Bradley Wood a luat doua cartonase galbene in doua meciuri, cu Ipswich, in ianuarie 2017, si cu Burnley, in luna februarie a anului trecut.

El a fost suspendat pana in 2024 dupa ce s-a aflat ca aranjase sa ia galbene pentru a castiga la pariuri!

Potrivit presei engleze, acesta le transmisese unor persoane sa mizeze sume mari de bani la pariuri ca va lua galben in meciurile respective.

Pe langa suspendare, fundasul a fost amendat cu 3.725 de lire si va trebui sa plateasca alte 1.550 lire pentru costurile de judecata.

Bradley Wood va putea reveni pe teren la varsta de 31 de ani.

Bradley Wood has been found guilty by the FA of intentionally picking up yellow cards during last season's FA Cup.

Here are the bookings that led to a six-year ban. pic.twitter.com/3sKfrk2Z2g