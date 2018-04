Primul mesaj transmis de Hagi lui Burleanu, dupa alegerile FRF! "Regele" a spus de ce a pierdut Lupescu

Gica Hagi a comentat si el rezultatul alegerilor pentru sefia FRF. El l-a sustinut pe Lupescu, dar acesta a fost invins categoric de Burleanu.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Gica Hagi a sperat ca Lupescu sa castige alegerile pentru sefia FRF, el sustinandu-si fostul coleg. Acum, cu Burleanu inca 4 ani la Casa Fotbalului, el spera ca "presedintele sa resuscinteze fotbalul si sa il aduca peste nivelul Generatiei de Aur".

Hagi l-a felicitat pe Burleanu pentru noul mandat.

"Il felicit pe presedinte, iar noi, de la Viitorul, ne dorim sa resusciteze fotbalul romanesc, sa il aduca peste nivelul generatiei mele, pentru ca acesta este singurul proiect viabil. Echipele nationale trebuie sa mearga la turneele finale. Sunt convins ca ne putem bate cu oricine si trebuie sa o facem repede. De restul discutiilor, cu fotbalul feminin si futsalul, nu sunt preocupat", a spus Hagi.

El a mai afirmat ca Lupescu a pierdut alegerile pentru ca a inceput campania prea tarziu.



"Ionut Lupescu cred ca a gresit cu ceva. Parerea mea este ca a venit prea tarziu. S-a decis prea tarziu sa candideze. Noi cei din fotbal stim ca poti sa pierzi, poti castiga, dar de data asta diferenta a fost prea mare. Asta e problema", a mai spus el.

In final, Hagi a spus ca nu e interesat sa candideze peste 4 ani la sefia FRF.

"Nu vreau sa fiu presedinte. Eu am fost mai destept, mi-am facut un club. Functia ti se da, lupti pentru ea, iar clubul imi apartine. Sunt independent si depind doar de mine. O sa fiu mereu cu cei din generatia mea, am fost liderul, am fost cei mai buni impreuna", a conchis el.