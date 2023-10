Meciul disputat marţi de Leyton Orient pe teren propriu, în League One, împotriva echipei Lincoln City, a fost întrerupt după 84 de minute, din cauza unei urgenţe medicale în tribune, informează Reuters.

Un suporter al echipei Leyton Orient a alergat pe teren pentru a-l alerta pe arbitru cu privire la urgenţa medicală, înainte ca mai mulţi fani să se aşeze pe teren pentru ca jocul să nu continue.

This evening’s match will not be restarted due to the ongoing medical emergency in the East Stand.

All of our hopes are prayers are with the supporter and his loved ones at this incredibly distressing time.