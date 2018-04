BOMBA: el e seicul care o vrea pe Dinamo! Are afaceri de ZECI DE MILIOANE de euro!

Seicul Abdul Jabbar Al Sayegn este omul care forteaza preluarea lui Dinamo, anunta sursele Sport.ro!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Afaceristul este presedinte al companiei Noor Capital si are mai multe afaceri in Emiratele Arabe Unite alaturi de fratele sau. Un businessman de cariera, Jabbar a detinut functii de conducere in mai multe corporatii si institutii de stat: Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Abu Dhabi Investment Company (ADIC) sau Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). Jabbar are o diploma in Administrarea Afacerilor luata la Universitatea din Denver, Statele Unite.



"Contactele sale personale includ membri ai familiei regale, ai guvernului, conducatori de banci si institutii financiare, precum si afaceristi importanti din Emiratele Arabe Unite", noteaza site-ul Noor Capital.