Dinamo, in era SEICULUI MILONAR?! "Vine in Romania cu avionul lui!" Cand se poate VINDE DINAMO

Dinamovistii asteapta finalizarea negocierilor cu seicul multimilionar care vrea sa cumpere clubul.

Adrian Thiess, intermediarul care s-a ocupat de tratativele dintre arab, Badea si Ionut Negoita, sustine ca omul de afaceri va veni la Bucuresti in scurt timp.

"Seicul si-a anuntat disponibilitatea de a veni la Bucuresti dupa ce se va semna acordul intre toate partile care reprezinta vanzarea. Vine cu avionul sau personal. Se va intalni cu domnul Badea, nu inainte de a avea un acord semnat pregatit de avocatii sai. Va da un interviu unui singur post de televiziune. Va lua masa cu Negoita si Badea, dupa care va parasi Romania.

Staff-ul desemnat de dumnealui se va ocupa apoi de partea operativa legata de cumpararea clubului. Negoita a fost informat azi de mine cine e beneficiarul tranzactiei. Inca astept un raspuns de la domnul Negoita. Ideea este sa ajungem la un acord intre Badea, Negoita si fondul de investitii al seicului. Seicul e un om extrem de potent financiar. Va explica la Bucuresti ce intentii are. In cel mult 10 zile va veni in Romania", a spus Thiess pentru Gazeta Sporturilor.