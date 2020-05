Un fost mare fotbalist englez a luat o bataie sora cu moartea si e in stare grava! Totul a pornit de la consumul de alcool

Kenny Sansom, fost jucator la Arsenal, este in stare grava la spital, dupa ce a fost implicat intr-o bataie in bar.

Sansom (61 de ani) a evoluat pe postul de fundas stanga pentru Arsenal, in perioada 1980 - 1988.

Fostul fotbalist a fost internat la spital in stare grava, anunta The Sun, dupa ce a fost victima unei batai sora cu moartea intr-un bar.

Conform sursei citate, cearta a pornit de la alcool, iar Sansom a fost batut si lovit cu capul de podea.

Fostul fotbalist are un traumatism cranian sever si se lupta pentru supravietuire.

"Familia si prietenii apropiati ai lui Kenny solicita respectarea intimitatii lor, plus cea a medicilor care il trateaza pe Kenny", se arata intr-o declaratie oficiala a familiei lui Sansom.

In 2016 s-a gandit sa se sinucida

Nu este prima oara cand Kenny se confrunta cu probleme din cauza alcoolului si a fost surprins de mai multe ori in timp ce bea pe bancile din parcuri.

In 2016 el a marturisit ca a vrut sa se sinucida:

"Vreau sa ma omor. Am impresia ca nu mi-a mai ramas nimic de trait. Vreau sa-mi uit viata. Nu mai pot face fata. Daca as putea sa o inchei acum, as face-o", spunea Kenny atunci.

Sansom a reusit sa castige Cupa Ligii Angliei cu Arsenal in 1987