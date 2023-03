Un miracol. Fotbalistul care a învățat din nou să meargă și să vorbească, după ce alcoolul l-a băgat în comă: "Mi-a distrus viața"

Născut în Londra, fundașul stânga Kenny Sansom a jucat de-a lungul carierei numai în Anglia. Și-a început cariera la Crystal Palace, iar apoi a fost transferat de Arsenal, în 1980. "Tunarii" au plătit o sumă importantă pentru el la acel moment, pentru că era considerat un jucător de mare perspectivă.

Opt ani a jucat Kenny Sansom la Arsenal, unde a strâns peste 170 de meciuri oficiale. În 1988 a semnat cu Newcastle, iar până la retragere a mai evoluat pentru QPR și Coventry. Pentru echipa națională a Angliei a adunat 86 de selecții și a reușit să înscrie un gol.

După retragere, Kenny Sansom s-a luptat cu dependența alcool. A primit ajutor de specialitate și acum duce o viață liniștită. Sunt multe momente pe care nu și le mai amintește, dar spune că se simte din ce în ce mai bine:

"Împlinesc trei ani de când nu am mai băut alcool. Băutura mi-a distrus viața. Sunt 100% sigur că nu o să mai beau niciodată.

Dacă nu aș fi băut atât de mult, aș fi jucat mai multe meciuri pentru echipa națională. Vreau ca oamenii să înțeleagă din povestea mea cât de mult rău îți poate face alcoolul", a declarat Kenny Sansom, conform sursei citate.

Viața lui Kenny Sansom s-a schimbat definitiv în 2020. În aprilie 2020, fostul fundaș al lui Arsenal a fost rupt cu bătaia într-un bar și a ajuns în stare foarte gravă la spital.

Fostul internațional englez Kenny Sansom (64 de ani) își reface viața după ce s-a luptat cu depedența de alcool.

Kenny Sansom, în duel cu Frank Rijkard. FOTO: Imago

Kenny Samson a acordat un interviu cutremurător pentru Daily Mail, în care povestește cât de greu i-a fost să învingă această adicție. De asemenea, el a pierdut foarte mulți bani de-a lungul timpului la jocurile de noroc.

În 2013, fostul fotbalist a dormit pe străzi o perioadă după ce și-a pierdut casa la jocurile de noroc.

Kenny Sansom a lăsat în urmă depedența de alcool

Sansom, în duel cu Diego Armando Maradona. FOTO: Imago

Contrar tuturor așteptărilor, Kenny Sansom s-a trezit din comă și a devenit alt om. Deși atacul l-a lăsat într-o condiție dramatică. A învățat din nou să meargă și să vorbească, după luni întregi de terapie. De asemenea, medicii l-au diagnosticat cu Sindromul Korsakoff în urma atacului, al cărui principal simptom este amnezia.

I went to the @Arsenal event last night, about the new stadium art. It was brilliant. It was really good to see the old players and some old teammates. All my drinks were soft drinks. I've been sober for over two years now and I'm feeling good. pic.twitter.com/S6VgQx5MIa