Tuchel, la Chelsea pana in 2024! Abramovic i-a prelungit contractul dupa ce a castigat Champions League

Clubul londonez si-a aratat increderea fata de tehnicianul german.

Chelsea a emis un comunicat oficial in care anunta ca a ajuns la un acord referitor la prelungirea contractului cu Thomas Tuchel, care expira vara viitoare. Astfel, antrenorul german o va pregati pe echipa de pe Stamford Bridge pana in 2024.

"Chelsea este foarte fericita sa confirme ca, in urma triunfului nostru in Champions League, contractul lui Thomas Tuchel a fost prelungit cu inca doi ani, fata de intelegerea initiala", este comunicatul oficial emis de catre club.

Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. ???????? — Champions of Europe ???? (@ChelseaFC) June 4, 2021

Tuchel a venit la Chelsea la sfarsitul lunii ianuarie, dupa ce Abramovic a renuntat la serviciile lui Frank Lampard. Managerul german a facut minuni in mai putin de 5 luni. A preluat echipa de pe locul 9 in campionat si a reusit sa termine pe a patra pozitie, a ajuns pana in finala Cupei Angliei, dar Leicester s-a impus cu 1-0, si a incununat finalul sezonului cu trofeul Champions League, al doilea din istoria lui Chelsea.

In cele 30 de meciuri in care Tuchel a fost antrenorul echipei, a inregistrat 19 victorii, 6 rezultate de egalitate si 5 infrangeri, reusind performanta sa primeasca doar 16 goluri.