Ediția 2026 a turneului de o mie de puncte de la Dubai pare compromisă, la fel ca imaginea circuitului WTA.

Scene incredibile în abia a doua lună a noii stagiuni, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Trei jucătoare din top 10 WTA - inclusiv Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, clasate pe locurile 1 și 2 - și un total de șase sportive din top 20 mondial au boicotat competiția din Emiratele Arabe Unite.

Directorul turneului WTA de la Dubai vrea să le vadă pe Sabalenka și Swiatek depunctate

Directorul turneului din Dubai precizează că „unele dintre motivele retragerilor au fost, pe undeva, ciudate,” existând, în aceste momente, probabilitatea ridicată a unui protest al jucătoarelor împotriva mai-marilor circuitului WTA.

Sabalenka s-a declarat „nepregătită încă”, după turneul intens avut la Melbourne, unde a jucat finala, pe când Swiatek i-a informat pe arabi că a apărut „o schimbare în programul ei.”

Deciziile care se pot dovedi, în anii următori, instrumentale, vin după ani la rând în care sportivele s-au plâns de obligativitățile de joc dificil de respectat într-un program văzut de jucătoare ca fiind mult prea aglomerat și predecesor al stării de epuizare care favorizează apariția accidentărilor.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr f ao 26
Într-un interviu acordat The National, directorul turneului WTA de la Dubai, Salah Tahlak, crede că ar fi cazul ca anumite jucătoare să fie depunctate, nu doar amendate.

„Cred că ar trebui să existe pedepse mai grave pentru jucătoarele care se retrag. Nu doar amenzi, ci și depunctări. Am întrebat medicul turneului ce accidentare avea Sabalenka; mi-a spus că e o accidentare minoră care nu o forțează să se retragă din turneu. Pe Iga am întrebat-o dacă nu i se pare că decizia luată e ciudată.

Dar nu cred că vreo amendă va rezolva ceva. Ar trebui să le depuncteze. Cu mulți ani în urmă, Serena Williams a primit o amendă de $100,000. Ce înseamnă acei bani pentru ea? A jucat în altă parte și a câștigat un milion,” a punctat Salah Tahlak, notează Punto de break.

Lista jucătoarelor care boicotează turneul WTA 1000 de la Dubai

  • Sabalenka
  • Swiatek
  • Muchova
  • Mboko
  • Zheng
  • Keys
  • Kostyuk
  • Sakkari
  • Cocciaretto
  • Boisson
  • Kessler
  • Kudermetova
  • Lys
  • Osaka
  • Plíšková
  • Vondroušová

listă alcătuită de Punto de break

Iga Swiatek

  • Sabalenka swiatek blr pl
