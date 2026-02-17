Scene incredibile în abia a doua lună a noii stagiuni, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Trei jucătoare din top 10 WTA - inclusiv Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, clasate pe locurile 1 și 2 - și un total de șase sportive din top 20 mondial au boicotat competiția din Emiratele Arabe Unite.

Directorul turneului WTA de la Dubai vrea să le vadă pe Sabalenka și Swiatek depunctate

Directorul turneului din Dubai precizează că „unele dintre motivele retragerilor au fost, pe undeva, ciudate,” existând, în aceste momente, probabilitatea ridicată a unui protest al jucătoarelor împotriva mai-marilor circuitului WTA.

Sabalenka s-a declarat „nepregătită încă”, după turneul intens avut la Melbourne, unde a jucat finala, pe când Swiatek i-a informat pe arabi că a apărut „o schimbare în programul ei.”

Deciziile care se pot dovedi, în anii următori, instrumentale, vin după ani la rând în care sportivele s-au plâns de obligativitățile de joc dificil de respectat într-un program văzut de jucătoare ca fiind mult prea aglomerat și predecesor al stării de epuizare care favorizează apariția accidentărilor.