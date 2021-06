Bayern si Chelsea se bat pentru un mijlocas de top! Ce suma vor sa plateasca pentru aducerea starului din La Liga

Saul Niguez, jucatorul lui Atletico Madrid, ar fi dispus sa plece in aceasta vara de la campioana Spaniei.

Potrivit jurnalistului specialist in mercato Fabrizio Romano, Saul Niguez poate parasi Atletico Madrid in aceasta vara. Bayern Munchen este interesata de aducerea lui, insa nu au facut nici o propunere oficiala, de asemenea, reprezentantii lui Chelsea au pus ochii pe mijlocasul spaniol si ar fi dispusi sa plateasca 50 de milioane de euro pentru serviciile jucatorului.

Atletico Madrid este pregatita sa il lase se plece si chiar i-a gasit deja inlocuitor. Mijlocasul lui Udinese, Rodrigo de Paul, este optiunea campionilor din Spania. Saul a participat intr-un numar destul de mare de jocuri in acest sezon pentru Atletico Madrid, dar spaniolul nu mai este un titular de drept in formatia condusa de Diego Simeone. De asemenea, Saul nu a fost inclus in nationala Spaniei pentru Euro 2020, din cauza statutului pe care il are la echipa de club.

Contractul mijlocasului in varsta de 26 de ani are in prezent o clauza de reziliere in valoare de 150 de milioane de euro, dar niciun club nu doreste sa activeze aceasta clauza uriasa. Atletico Madrid ar putea fi nevoita in acest caz sa accepte o treime din acesta suma.

Saúl could leave Atlético Madrid this summer. FC Bayern are interested but no official bid yet, Chelsea are also informed on Saúl situation. Open race and no advanced negotiations yet. Atléti are already in talks for Rodrigo de Paul as potential replacement. ???????? #Atleti #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2021