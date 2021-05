BREAKING NEWS | Anunt bomba dupa finala Champions League. Lucescu e aproape sa trimita un jucator la Chelsea! Informatiile momentului

Prima afacere facuta de Chelsea dupa castigarea Champions League ar putea fi transferul unui jucator de la Dinamo Kiev.

Conform presei din Ucraina, campioana Europei il vrea pe Illya Zabarnyi. Fundasul de 18 ani a prins 36 de meciuri in acest sezon si e considerat o achizitie excelenta pentru viitor.

Zabarnyi a impresionat in campania actuala, prima a sa la nivel de seniori.

Lucescu l-a folosit atat in campionat (21 de ori), cat si in Champions League (6 partide) sau Europa League (4 jocuri). Zabarnyi a marcat un gol si a dat un assist in meciurile pe care le-a jucat. Conform informatiilor obtinute de www.sport.ro, transferul lui Zabarnyi ar putea sa-i aduca lui Dinamo Kiev intre 10 si 12 milioane de euro.

Chelsea a castigat sambata finala Champions League dupa 1-0 in fata lui Manchester City. Havertz a inscris unicul gol al finalei.