Matyas Laszlo, care deține dublă cetățenie, română și maghiară, a sosit la vârsta de 13 ani în academia lui FCSB, iar la finalul anului 2023 vorbea despre posibilitatea ca internaționalul de juniori al României să facă pasul la prima echipă a bucureștenilor.

"Matyas, care poate juca în poziția de fundaș sau mijlocaș, va juca în primă fază pentru echipa secundă a lui Debrecen" , a transmis gruparea maghiară, într-un comunicat oficial.

Matyas Laszlo (19 ani), mijlocașul celor de la FCSB și internațional de juniori al României, a fost transferat de Debrecen , ocupanta locului 3 în campionatul Ungariei.

Mihai Stoica vorbea despre Matyas Laszlo în 2023

"Avem noi un copil. Nu contează cum îl cheamă. Nu mai vreau să vorbesc, pentru că dacă spun despre un copil ceva rămâne scris şi după: 'Bă, ce prostii a spus ăsta'. Câteodată mai spui şi ca să încurajezi un copil.

I-am scris lui Alin Stoica (n.r- antrenorul FCSB U17 din 2023): 'Laszlo Matyas a jucat vreodată fundaş dreapta?'. A început să râdă şi a spus: 'Da!'. Mărturisesc că am copiat asta de la Hagi, pentru că şi Hagi l-a transformat pe Benzar din mijlocaş central în fundaş dreapta şi a fost cel mai bun din campionatul nostru.

Acum, caut o chestie de genul ăsta. Nu neapărat că aş vrea jucătorii tineri să îi folosim în margine, dar aş vrea să avem o poziţie acoperită de jucători sub vârstă", spunea Mihai Stoica, în decembrie 2023, la Orange Sport.

Până la urmă, Matyas Laszlo nu a apucat să debuteze la FCSB, chiar dacă a fost în lotul primei echipe la câteva partide din Superliga și Cupa României.

În a doua parte a sezonului trecut și în prima parte a actualei stagiuni, Matyas Laszlo a fost împrumutat la ASA Târgu Mureș.

În ianuarie, divizionara secundă anunța încheierea împrumutului: "Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră! Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul depus în tricoul echipei ASA și îi urăm mult succes în continuare. Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare în viitor!"