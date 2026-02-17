Mac Allister este dorit de Manchester United și Liverpool îi caută înlocuitor

Manchester United vrea să facă o ofertă de transfer pentru Alexis Mac Allister, mijlocașul central al rivalei Liverpool. Campionul mondial din 2022 mai are contract cu actualul club până în 2028, dar presa engleză scrie că sud-americanul cu origini irlandeze și italiene se poate despărți chiar în vara viitoare de "Cormorani", care îi curtează pe Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Kees Smit (AZ Alkmaar), Ayyoub Bouaddi (Lille) și Warren Zaire-Emery (PSG).

În cele trei sezoane petrecute pe Anfield, Mac Allister a strâns 132 de meciuri și 17 goluri. Transferat de Liverpool pentru 42 de milioane de euro, în iulie 2023, și cotat acum la 85 de milioane de euro (transfermarkt.com), acesta poate fi transferat pentru o sumă de peste 100 de milioane de euro.

A câștigat titlul mondial și Copa America, cu naționala Argentinei

Alexis Mac Allister (27 de ani) este născut la Santa Rosa (Provincia La Pampa) și s-a format la juniorii cluburilor Club Social Parque și Argentinos Juniors. La nivel de seniori a evoluat pentru Argentinos Juniors (2016-2019), Boca Juniors (2019-2020), Brighton & Hove Albion (2020-2023) și Liverpool (2023-2026).

Are 42 de selecții și 6 goluri pentru naționala de seniori a Argentinei, iar în palmaresul său se găsesc Primera Division (2019-2020), Premier League (2024-2025), EFL Cup (2023-2024), CONMEBOL Pre-Olympic U23 Tournament (2020), FIFA World Cup (2022), Copa America (2024), Finalissima (2022) și includerea în The Athletic Premier League Team of the Season (2024-2025) și PFA Premier League Team of the Year (2024-2025).

Poate evolua ca mijlocaș central, închizător și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 85 de milioane de euro. Se trage dintr-o familie cu tradiție în fotbalul argentinian, fiind fiul lui Carlos Mac Allister (57 de ani), fost internațional și fundaș la Argentinos Juniors, Boca Juniors și Racing CLub, în timp ce frații săi, Francis (30 de ani / Deportes La Serena) și Kevin (28 de ani / Union Saint-Gilloise), sunt încă jucători activi. Unchiul său, Patricio (59 de ani) a avut o carieră de 15 ani ca atacant în Argentina, Mexic și Japonia, iar vărul său, Luciano Guaycochea (33 de ani), a jucat în Argentina, Turcia, Venezuela, Columbia, Bolivia, Malaysia și Indonezia.

