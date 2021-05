Tuchel, rasplatit de sefii lui Chelsea dupa ce a castigat Champions League! Abramovich ii propune un nou contract antrenorului

Venit in iarna la Chelsea, Tuchel a reusit sa schimbe fata echipei si a condus clubul lui Roman Abramovich catre un nou triumf in Champions League, pentru a doua oara, dupa victoria din 2012.

Potrivit The Guardian, Chelsea se pregateste sa ii ofere lui Tuchel un nou contract, pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pe inca unul. Antrenorul german este incantat de parcursul echipei si deja s-a gandit si la transferurile din aceasta vara. Jurnalistul Fabrizo Romano a confirmat ca Tuchel va semna un cou contract.

Thomas Tuchel will meet Chelsea board in the next days to sign a new contract, confirmed. Just a matter of time. He’s already planning for new signings together with the club. ???? #CFC

The agreement will be completed until June 2023 + option for one more season. @jacobsteinberg