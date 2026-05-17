LIVE EXCLUSIV pe VOYO duminică seara, Brentford și Crystal Palace s-au întâlnit în etapa cu numărul 37, penultima, din Premier League.

Meciul s-a disputat pe Gtech Community Stadium din Brentford, West London.

Brentford - Crystal Palace 2-2, Dango Ouattara a fost eroul gazdelor

Oaspeții de la Palace, scăpați de grija retrogradării, au deschis scorul devreme, dintr-un penalty fructificat în minutul 5 de Ismaila Sarr.

Gazdele, care luptă pentru calificarea în cupele europene, au egalat înainte de pauză, prin Dango Ouattara (39), dar au clacat la puțin timp după reluare, primind de la Crystal Palace al doilea gol (Adam Wharton 51).

S-a încheiat 2-2, după un aut executat minunat de gazde și o lovitură de cap perfectă a aceluiași Dango Ouattara, în minutul 87, pentru că apoi nu s-a mai întâmplat nimic în cele 12 minute de prelungiri.