Pentru trupa lui Pep Guardiola , victoria pe Etihad astăzi este obligatorie.

Arsenal este în continuare lider, cu 79 de puncte, iar City se află în cursa de urmărire a ”tunarilor”, având 75 de puncte înaintea restanței.

Manchester City și Crystal Palace se întâlnesc într-o restanță care contează pentru etapa cu numărul 31 din Premier League.

Englezii dau noua campioană din Premier League: „92%“

Arsenal și Manchester City sunt despărțite de cinci puncte în fruntea clasamentului.

Nici că se putea o luptă mai pasionantă pentru titlu, în Premier League, cel mai tare campionat din lume!

Arsenal și Manchester City s-au „rupt“ de restul rivalelor, în fruntea ierarhiei, și oferă un duel fantastic pentru glorie, la capătul acestei campanii. De remarcat că, pe lângă această luptă din campionat, fiecare formație rămâne în cursă și pentru un alt trofeu.

Concret, Arsenal are de jucat finala Champions League, pe 30 mai (ora 19:00), cu PSG, la Budapesta. Iar Manchester City va disputa finala Cupei Angliei pe 16 mai (ora 17:00), în compania celor de la Chelsea pe „Wembley“ din Londra.

Revenind la lupta din Premier League, analiștii de la Football Meets Data tocmai au actualizat calculele pentru titlu, după rezultatele din weekend. City a zdrobit Brentford cu 3-0, iar Arsenal a trecut de West Ham cu 1-0.

În acest moment, Arsenal are un avans de cinci puncte față de Manchester City, dar și un joc mai mult. Dar chiar dacă va câștiga meciul restant, formația pregătită de Pep Guardiola va rămâne la 2 puncte în urma liderului. De aici, și verdictul englezilor: Arsenal e mare favorită să câștige primul titlu din 2004 încoace!

Iată procentele oferite de Football Meets Data în ceea ce privește lupta pentru titlu din Premier League:

*Arsenal – 92% șanse să fie campioană

*Manchester City – 8%.