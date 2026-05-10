Pep Guardiola, declarație incredibilă înainte de West Ham - Arsenal: „Hai, ciocănarilor”

Manchester City s-a impus cu 3-0 în fața lui Brentford, într-un meci din runda a 36-a din Premier League. „Cetățenii” s-au apropiat la două puncte de liderul Arsenal și au 74 de puncte.

Pep Guardiola, sincer înaintea meciului West Ham - Arsenal

Partida West Ham - Arsenal, din runda 36 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în format LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Antrenorul lui Manchester City a fost întrebat despre meciul „tunarilor”, în contextul luptei strânse la titlu din Anglia. Pep Guardiola a recunoscut că se va uita la meciul echipei lui Mikel Arteta și a avut o reacție neașteptată.

La finalul conferinței de presă, antrenorul catalan a făcut semnul specific lui West Ham și a spus: „Hai, ciocănarilor”.

„(n.r. O să te uiți la meciul lui Arsenal cu West Ham?) Să fiu sincer? Da!”, a spus antrenorul lui Manchester City.