Pep Guardiola, declarație incredibilă înainte de West Ham - Arsenal: „Hai, ciocănarilor”

Manchester City s-a impus cu 3-0 în fața lui Brentford, într-un meci din runda a 36-a din Premier League. „Cetățenii” s-au apropiat la două puncte de liderul Arsenal și au 74 de puncte.

Pep Guardiola, sincer înaintea meciului West Ham - Arsenal

Partida West Ham - Arsenal, din runda 36 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în format LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Antrenorul lui Manchester City a fost întrebat despre meciul „tunarilor”, în contextul luptei strânse la titlu din Anglia. Pep Guardiola a recunoscut că se va uita la meciul echipei lui Mikel Arteta și a avut o reacție neașteptată.

La finalul conferinței de presă, antrenorul catalan a făcut semnul specific lui West Ham și a spus: „Hai, ciocănarilor”.

(n.r. O să te uiți la meciul lui Arsenal cu West Ham?) Să fiu sincer? Da!”, a spus antrenorul lui Manchester City.

Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley

Cele două formații se duelează pe 16 mai, pe Wembley, în finala celei mai vechi competiții eliminatorii din lume.

Finala ediției a 145-a a FA Cup va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în România în exclusivitate pe VOYO. Chelsea și Manchester City se întâlnesc pentru prima dată într-o finală a Cupei Angliei, deși cele două formații s-au mai duelat înainte în partide decisive pentru trofee: cetățenii au câștigat finala Cupei Ligii din 2019 și Community Shield din 2018, iar albaștrii s-au impus în finala UEFA Champions League din 2021, scor 1-0.

Chelsea pornește în căutarea celui de-al nouălea trofeu din istoria competiției, la prima sa finală de FA Cup după 2022. Manchester City vrea al optulea triumf în Cupa Angliei.

Echipa lui Pep Guardiola joacă a patra finală consecutivă de FA Cup și a devenit deja prima formație din istoria competiției care reușește o asemenea performanță. Doar că ultimele două finale au fost pierdute: 2-1 cu Manchester United, în 2024, și 1-0 cu Crystal Palace, în 2025.

