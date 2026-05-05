Pep Guardiola a uimit pe toată lumea după ce Manchester City a pierdut puncte cu Everton: „Am fost extraordinari!”

Pep Guardiola a avut o reacție neașteptată după ce Manchester City a pierdut puncte.

Manchester City a remizat pe terenului lui Everton, scor 3-3, într-un meci din runda 35 de Premier League.

„Cetățenii” au fost conduși cu 3-1 în finalul partidei, în urma reușitelor lui Barry (68', 81') și O'Brien (73'), dar au încheiat la egalitate după ce Haaland (83') și Doku (43', 90+7') au egalat pe final.

Pep Guardiola, surprinzător la finalul meciului: „Am fost extraordinari!”

Antrenorul lui Manchester City s-a arătat mulțumit de punctul smuls de echipa sa în ultimele minute, chiar dacă echipa care are de beneficiat de pe urma acestei remize este Arsenal.

Pep Guardiola a pus accent pe faptul că echipa sa va lupta până la final cu „tunarii” și va încerca să cucerească titlul în Premier League.

„Am fost extraordinari! Luăm punctul și, până nu se termină, vom continua.

Meciurile în deplasare la Everton sunt întotdeauna dificile. Le acord credit pentru calmul, agresivitatea și nivelul la care au jucat. Nu am nimic de spus.”, a spus Pep Guardiola, conform Sky Sports.

În urma acestei remize, Manchester City s-a apropiat la doar cinci punte de liderul Arsenal, dar are un meci în minus față de echipa lui Mikel Arteta.

Dacă cele două formații își vor câștiga meciurile rămase, atunci Arsenal va deveni noua campioană din Premier League.

