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Real Madrid a aflat cât trebuie să plătească pentru transferul lui Adam Wharton (22 de ani), mijlocașul defensiv al lui Crystal Palace.

120.000.000 de euro trebuie să achite Real Madrid pentru Adam Wharton

Conducerea grupării din Premier League a comunicat către reprezentanții „Los Blancos” că suma de transfer pentru Wharton este de 120 de milioane de euro.

Președintele Florentino Perez și subordonații săi urmează să analizeze informația primită și să ia o decizie în privința transferului lui Wharton, potrivit Defensa Central, citată de Transfer News Live.

CV-ul lui Adam Wharton

Adam Wharton este un internațional englez cu patru selecții pentru reprezentativa „Celor Trei Lei”, neconvocat în lotul pentru CM 2026.

El a fost cumpărat de către Crystal Palace, în februarie 2024, de la Blackburn, clubul unde s-a format, pentru 21.100.000 de euro.