Mohamed Salah, pus la zid de o legendă a lui Liverpool după scandalul declanșat: „Face ca totul să se învârtă în jurul său"

Alexandru Hațieganu
Danny Murphy l-a criticat public pe Mohamed Salah pentru scandalul creat după Leeds - Liverpool 3-3. 

Fostul mijlocaș al lui Liverpool, Danny Murphy, a declarat că Mohamed Salah „face ca totul să se învârtă în jurul său”, după ce extrema a criticat conducerea clubului și pe antrenorul Arne Slot.

Danny Murphy l-a taxat pe Mohamed Salah

Vorbind după egalul de sâmbătă, scor 3-3, de la Leeds, unde a fost rezervă neutilizată, Salah a spus că simte că a fost „transformat în piesă de sacrificiu” la Liverpool.

Murphy a spus că Salah are dreptul să fie „sensibil, furios și frustrat”, după al treilea meci consecutiv pe bancă, dar l-a îndemnat pe „Faraon” ca sentimentele sale să „rămână între cei patru pereți ai clubului”.

„Bate la ușa antrenorului, vorbește cu patronii, orice ai de făcut, exprimă-ți frustrarea. Făcând asta în public, el cauzează o problemă echipei și o problemă antrenorului. 

Face ca totul să se învârtă în jurul său. Nu poți face asta. Indiferent dacă ești de acord cu el, nu procedezi așa”, a declarat Murphy, conform BBC

Murphy: „Fiecare trebuie să lupte pentru locul său”

Ulterior, Murphy, fost jucător la Liverpool între anii 1997-2004, a adăugat că „fiecare trebuie să lupte pentru locul său și să performeze la un anumit nivel”.

„Mulți alți jucători cu nume mari sunt criticați și fanii se întorc puțin împotriva lor. Toată lumea este judecată. Cred că Salah va juca din nou la Liverpool. Cred că va avea timp să se liniștească. 

Toată lumea își dorește ca o legendă precum Salah să se înțeleagă bine poate până la sfârșitul sezonului, așa cum au făcut jucători mari în trecut.

Sper să nu se termine prost, datorită a tot ce a oferit, dar există întotdeauna o șansă dacă el rămâne de neclintit. Liverpool e responsabilă de ce se întâmplă, pentru că are contractul cu Salah. Dar, dacă este hotărât să plece, poate vom vedea ceva în ianuarie”, a mai transmis Danny Murphy, potrivit BBC. 

Liverpool l-ar lăsa pe Salah să plece 

Salah, în vârstă de 33 de ani, va participa la Cupa Africii pe Națiuni pe 15 decembrie, iar sursa citată a dezvăluit că șefii lui Liverpool sunt dispuși să dea curs interesului din Arabia Saudită pentru „Faraon”. 

Remiza de sâmbătă împotriva lui Leeds a fost a patra partidă din ultimele cinci meciuri, în Premier League, în care Liverpool a pierdut puncte (două înfrângeri și două remize). „Cormoranii” ocupă locul opt în campionat.

În funcție de evoluția Egiptului la Cupa Africii, Salah s-ar putea să nu fie disponibil pentru a reveni la Liverpool decât după finala din 18 ianuarie.

Mohamed Salah a semnat un nou contract pe doi ani în aprilie cu Liverpool. 

  • 420 de meciuri, 250 de goluri și 116 pase de gol a adunat „Faraonul” la Liverpool. 
  • 8 trofee a câștigat Mohamed Salah alături de „cormorani”, printre care Liga Campionilor (2019) și Premier League (2020 și 2025).
