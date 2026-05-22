Florin Niță (38 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Damac din iulie 2025, s-a antrenat vineri, pe 22 mai, alături de divizionara secundă Concordia Chiajna, echipă la care a evoluat între anii 2006 și 2013.

De la Chiajna, Niță a plecat la FCSB (2013–2018), de unde a ajuns la Sparta Praga (2018-2023). Pardubice (2023, împrumut de la Sparta), Gaziantep (2023-2024) și Damac (2024-2025) sunt celelalte cluburi din cariera sa.

Revenirea lui Florin Niță la CS Concordia Chiajna.

Săptămâna aceasta, Florin Niță a fost prezent la CS Concordia Chiajna, club pentru care a evoluat în sezonul 2013/2014.

Portarul naționalei României a ales să se pregătească alături de goalkeeper-ul principal al formației ilfovene, Danylo Kucher, căruia i-a oferit mai multe sfaturi și recomandări din vasta sa experiență acumulată la cel mai înalt nivel” - a transmis Concordia Chiajna pe Facebook.

Fostul portar titular al naționalei României a fost prezent la un eveniment din cadrul SOS Satele Copiilor, la un turneu unde i-a premiat pe micuții sportivi.

Florin Niță a dezvăluit că în zilele următoare va face un anunț în legătură cu viitoare sa echipă.

„Mă simt foarte bine pe teren, îmi e dor (n.r. să joc), dar nu duc lipsă (n.r. de oferte). O să urmeze în scurt timp ceva frumos și sper să fie așa cum îmi doresc.

În zilele următoare o să fie un anunț în care o să spun ce a am de spus.

(n.r. – Cât de greu ți-a fost în perioada asta în care ai stat departe de teren?) Este o perioadă destul de dificilă, dar totodată sunt foarte aproape de teren. Tot timpul sunt cu băiatul meu pe terenul de fotbal. Eu nu-l fac portar, dar dacă vrea eu îl susțin în tot ceea ce face”, a spus Florin Niță.