Vineri seară, Napoli a învins clar Cremonese, scor 4-0, iar echipa lui Antonio Conte a amânat sărbătoarea lui Inter. În cazul în care Napoli și Milan nu ar fi câștigat în această rundă, iar Inter s-ar fi impus contra lui Torino, atunci titlul ar fi mers încă din aces weekend la echipa lui Chivu.

Antonio Conte nu înțelege criticile la adresa lui Napoli: "Am luat titlul și Supercupa, iar acum suntem pe 2"

După victoria cu Cremonese, Antonio Conte s-a arătat nemulțumit de faptul că Napoli a fost foarte criticată în ultima perioadă pentru rezultatele din acest sezon. În opinia sa, un loc 2 nu este deloc de neglijat, ținând cont de problemele de lot.

"Nu avem niciun dubiu că echipa va reacționa. În precedentul meu, cu Lazio, nu am trimis niciun șut pe poartă și nu a funcționat nimic. Astăzi am demonstrat o mare determinare și o dorință de revanșă.

După meciul cu Lazio (n.r - câștigat de Lazio cu 2-0) am văzut mult prea multe critici la adresa unei echipe care a câștigat titlul și Supercupa, iar acum se află pe locul 2. Asta, în ciuda faptului că ne lipsesc patru jucători precum Di Lorenzo, Neres, Lukaku sau Vergara.

Sezonul nostru a fost incredibil de greu, iar poziția de acum e foarte importantă. Le-am spus băieților că trebuie să încheiem sezonul în cel mai bun mod posibil", a spus Antonio Conte, la DAZN.

Inter va înfrunta Torino, în deplasare, duminică, de la ora 19:00. Echipa lui Cristi Chivu poate deveni campioană matematic în următoarea rundă, înaintea sau după partidei de acasă cu Parma (duminică, 3 mai).