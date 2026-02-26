Atacantul englez Jamie Vardy demonstrează că vârsta poate să fie doar un număr! Deși are 39 de ani, împliniți luna trecută, în ianuarie 2026, vârful născut la Sheffield reușește să facă față cu brio în unul dintre cele mai puternice campionate din lume, în Serie A!

Vardy a ajuns la Cremonese în vara anului trecut, în 2025, iar până acum a consemnat cinci gluri și o pasă decisivă în cele 22 meciuri jucate în Serie A, după ce în perioada 2012-2025 a evoluat la Leicester City, cu care a reușit să câștige titlul în Premier League în sezonul 2015-2016 și Cupa Angliei în sezonul 2020-2021.

Povești cu englezul Jamie Vardy

Până să facă pasul în Serie A, Vardy era ultima mare legendă din lotul lui Leicester, fiind prezent la momentul istoric din 2016, când echipa lui Claudio Ranieri a câștigat titlul în Premier League.

În total, a adunat 500 de meciuri pentru Leicester, a marcat 200 de goluri și a oferit 71 de pase decisive, dar poveștile despre perioada sa în Premier League (campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO) continuă să fie spuse.

Fostul său coleg de la Leicester, Ben Chilwell, în vârstă de 29 de ani, încă în activitate la rândul său, legitimat la formația de Ligue 1 – Strasbourg, a povestit un episod amuzant despre Vardy, dar care arată, în același timp, faptul că atacantul nu are o viață extrasportivă prea bine pusă la punct.

Ben Chilwell, amintire savuroasă cu fostul coleg Jamie Vardy

Atacantul consuma patru doze de energizant pe oră, iar înaintea unui meci, poate nu singurul, primul sau ultimul, a băut bere și vin. Chilwell a declarat că Vardy este un adevărat paradox al sportului de perforamnță, pentru că după o astfel de noapte intra pe teren și făcea spectacol!

”Bea patru doze de Red Bull într-o oră! În noaptea dinaintea unui meci, bea vin la hotel, beri. Abia dacă dormea.

A bătut chiar și la ușa mea pe la 3 dimineața ca să mă trezească. E nebun. Dar, apoi ieșea și marca hat-trick-uri după toate astea. Nu știu cum reușește corpul lui (n.r. - să se recupereze), pur și simplu este construit diferit”, a spus Ben Chilwell pentru publicația franceză L'Equipe.

Jamie Vardy, legendă a lui Leicester

În peste 12 ani petrecuți la Leicester, Vardy a adunat 464 de meciuri, 190 de goluri și 66 de pase decisive. A cucerit și trei trofee, Premier League (2016), FA Cup (2021) și Supercupa Angliei (2022). În 2016 a fost desemnat fotbalistul englez al anului, an în care a cucerit și titlul de cel mai bun jucător din Premier League.

În 2020, Vardy a fost cel mai bun marcator din prima ligă engleză.