Cagliari a revenit de la 0-2 şi a terminat la egalitate joi seara, 2-2 cu Cremonese, în etapa a 19-a din Serie A.

Cremonese a început foarte bine meciul de pe ”Stadio Giovanni Zini” şi a deschis scorul în minutul 4, prin Dennis Johnsen, din pasa lui Jamie Vardy.

Apoi, veteranul englez (39 de ani peste două zile, pe 11 ianuarie) s-a transformat în marcator şi a pus pe tabelă, în minutul 29, al doilea gol al gazdelor.

Însă oaspeţii au reuşit să reducă din diferenţă în minutul 51, când a înscris Michel Adopo, pentru ca în minutul 88 Yael Trepy să înscrie golul egalizator, 2-2 scor final.

