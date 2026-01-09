VIDEO Jamie Vardy, fenomen la 39 de ani în Serie A! Gol și pasă de gol în ultima etapă

Jamie Vardy, fenomen la 39 de ani în Serie A! Gol și pasă de gol în ultima etapă Serie A
Atacantul englez este într-o formă extraordinară și în acest sezon.

Jamie Vardy, Cremonese, Dennis Johnsen, Cagliari, Yael Trepy
Cagliari a revenit de la 0-2 şi a terminat la egalitate joi seara, 2-2 cu Cremonese, în etapa a 19-a din Serie A.

Cremonese a început foarte bine meciul de pe ”Stadio Giovanni Zini” şi a deschis scorul în minutul 4, prin Dennis Johnsen, din pasa lui Jamie Vardy

Apoi, veteranul englez (39 de ani peste două zile, pe 11 ianuarie) s-a transformat în marcator şi a pus pe tabelă, în minutul 29, al doilea gol al gazdelor. 

Însă oaspeţii au reuşit să reducă din diferenţă în minutul 51, când a înscris Michel Adopo, pentru ca în minutul 88 Yael Trepy să înscrie golul egalizator, 2-2 scor final.

Vardy a ajuns la Cremonese în vară (5 goluri și o pasă decisivă în cele 15 meciuri jucate până acum în Serie A), după ce în perioada 2012-2025 a evoluat la Leicester City, cu care a reușit să câștige titlul în Premier League în sezonul 2015-2016 și FA Cup (Cupa Angliei) în sezonul 2020-2021.

Clasamentul din Serie A

Astfel, cele două echipe rămân vecine în clasament: Cremonese este pe locul 13, cu 22 de puncte, în vreme ce Cagliari este pe 14, cu 19 puncte.

