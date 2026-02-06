Jamie Vardy a ajuns la Cremonese în vara anului 2025, iar până acum a consemnat cinci gluri și o pasă decisivă în cele 19 meciuri jucate în Serie A, după ce în perioada 2012-2025 a evoluat la Leicester City, cu care a reușit să câștige titlul în Premier League în sezonul 2015-2016 și FA Cup (Cupa Angliei) în sezonul 2020-2021.

Veteranul engez a fost votat cel mai bun jucător al lunii noiembrie 2025 în Serie A. Astfel, el a devenit primul englez desemnat jucătorul lunii în prima ligă din Italia.

Jamie Vardy, apreciat în Italia, în Serie A. Atacantul englez are 39 de ani

Înainte să ajungă în ”Cizmă”, Vardy era ultima mare legendă din lotul lui Leicester, fiind prezent la momentul istoric din 2016, când echipa lui Claudio Ranieri a câștigat titlul în Premier League. În total, a adunat 500 de meciuri pentru Leicester, a marcat 200 de goluri și a oferit 71 de pase decisive.

Chiar dacă Leicester a retrogradat în Championship, Vardy a încheiat sezonul trecut cu 10 goluri și 6 pase decisive în 36 de apariții. În cariera sa, are 26 de selecții și 7 goluri pentru naționala Angliei și a fost desemnat jucătorul anului în Premier League în 2016.

Atacantul Jamie Vardy, dorit în liga a 4-a din Anglia

Acum, el este chemat iar în Anglia, dar în liga a 4-a a țării, chiar dacă recent, la 11 ianuarie, a împlinit 39 de ani! Nu a acceptat Vardy să semneze în eșalonul al patrulea, ținând cont că face față în unul dintre mai puternice campionate din lume, dar este în continuare la căutare.

Fostul său coleg de la Leicester, Christian Fuchs, și el în vârstă de 39 de ani, voia să îl aducă la echipa pe care o antrenează, Newport County.

”L-am întrebat pe Jamie dacă vrea să-și facă bagajele. Bineînțeles că am vrut să îl aduc, chiar dacă știam care va fi răspunsul!”, a spus austriacul Fuchs, citat de publicația GOAL.