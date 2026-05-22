Argentinianul în vârstă de 38 de ani a câştigat aproximativ 700 de milioane de dolari începând din 2007 din salarii şi prime, ceea ce îi ridică averea totală la peste un miliard de dolari.

Lionel Messi, printre miliardari

El a devenit al doilea fotbalist activ inclus în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg, după portughezul Cristiano Ronaldo, legitimat la clubul saudit Al-Nassr. Ronaldo a intrat în clasament în octombrie 2025.

Messi joacă pentru Inter Miami din 2023. El este cel mai titrat fotbalist din istorie, cu 46 de trofee.

Palmares uriaș pentru Messi

A câştigat Cupa Mondială din 2022 cu Argentina, patru trofee UEFA Champions League şi zece titluri de campion al Spaniei cu Barcelona, precum şi două titluri de campion al Franţei cu Paris Saint-Germain.

La jumătatea lunii mai, fostul căpitan al naţionalei Angliei, David Beckham, a intrat şi el pe lista miliardarilor, publicată de The Times.

În cel mai recent clasament Forbes al sportivilor miliardari, se regăsesc nume precum Michael Jordan (4,3 miliarde de dolari), Magic Johnson (1,6 miliarde de dolari), LeBron James (1,4 miliarde de dolari), Tiger Woods (1,5 miliarde de dolari) şi Roger Federer (1,1 miliarde de dolari).

News.ro