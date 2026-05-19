FOTO Arsenal a transmis doar șase cuvinte după ce a cucerit un titlu istoric

Alexandru Hațieganu
Reacția lui Arsenal după ce „tunarii” au cucerit un titlu istoric în Premier League.

Partida Bournemouth - Manchester City 1-1, transmisă în exclusivitate de către VOYO, a declanșat sărbătoarea în nordul Londrei imediat după fluierul final. 

Arsenal, reacție-fulger după un titlu mult așteptat în Premier League

Arsenal a obținut primul titlul de campioană a Angliei din 2004. „Tunarii” au reacționat imediat, prin intermediul rețelelor de socializare, în urma triumfului pe care l-au înregistrat.

„The Arsenal. Your Premier League champions (traducere: Arsenal. Campionii tăi din Premier League)”, a scris Arsenal, pe contul de Facebook al clubului.

Manchester City, greșeală decisivă

Cu o etapă înainte de final, Manchester City a ajuns la 78 de puncte după remiza cu Bournemouth, în timp ce Arsenal avea deja 82 de puncte. 

Arsenal a cucerit astfel din punct de vedere matematic cel de-al 14-lea titlu din istoria Premier League. 

Echipele de start

  • Bournemouth: Petrovic - Smith, HIll, Senesi, Truffert - Adams, Scott - Rayan, Kroupi, Tavernier - Evanilson;
  • Rezerve: Adli, Brooks, Cook, Diakite, Gannon-Doak, Kluivert, Mandas, Toth, Unal;
  • Antrenor: Andoni Iraola

  • Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, GUehi, O'Reilly - Rodri - Semenyo, KOvacic, Silva, Doku - Haaland;
  • Rezerve: Cherki, Dias, Foden, Gvardiol, Marmoush, Reijnders, Savinho, Stones, Trafford;
  • Antrenor: Pep Guardiola
