Arsenal e CAMPIOANA ANGLIEI! Manchester City a remizat cu Bournemouth în penultima etapă din Premier League. Cum arată clasamentul

Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League: ”Nu mă pot opri din plâns! Victorie fără să atingem mingea”

Partida Bournemouth - Manchester City 1-1, transmisă în exclusivitate de către VOYO, a declanșat sărbătoarea în nordul Londrei imediat după fluierul final.

Arsenal, reacție-fulger după un titlu mult așteptat în Premier League

Arsenal a obținut primul titlul de campioană a Angliei din 2004. „Tunarii” au reacționat imediat, prin intermediul rețelelor de socializare, în urma triumfului pe care l-au înregistrat.

„The Arsenal. Your Premier League champions (traducere: Arsenal. Campionii tăi din Premier League)”, a scris Arsenal, pe contul de Facebook al clubului.