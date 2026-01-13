VIDEO Juventus trage și ea tare în lupta cu Interul lui Chivu! A dat de pământ cu Cremonese

Scor mare în ultima etapă din Serie A.

Juventus Torino nu a avut probleme luni seara, pe teren propriu, în meciul cu Cremonese din etapa a 20-a din Serie A.

Trupa lui Luciano Spalletti a câștigat cu 5-0 pe ”Allianz Stadium”, partida fiind tranșată încă din prima repriză.

Au marcat, rând pe rând: Gleison Bremer (12), Jonathan David (15), Kenan Yildiz (35), Filippo Terracciano (48 - autogol) și Weston McKennie (64).

Jamie Vardy (39 de ani), atacantul-fenomen de la Cremonese, nu a avut de data aceasta nicio șansă în fața defensivei torineze.

Veteranul englez a ajuns la Cremonese în vară (5 goluri și o pasă decisivă în cele 16 meciuri jucate până acum în Serie A), după ce în perioada 2012-2025 a evoluat la Leicester City, cu care a reușit să câștige titlul în Premier League în sezonul 2015-2016 și FA Cup (Cupa Angliei) în sezonul 2020-2021.

Juve este momentan pe 3, sub liderul Inter Milano (43 p) și AC Milan (40 p), la egalitate de puncte (39) cu Napoli și cu AS Roma.

Scor de neprezentare în Genoa - Cagliari! Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu

Genoa a obținut o victorie clară în fața lui Cagliari, scor 3-0, într-un meci disputat sâmbătă seara, 12 ianuarie, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A. 

Succesul le-a permis „grifonilor” să urce de pe locul 17 pe 15 în clasament și să iasă, cel puțin temporar, din zona fierbinte a retrogradării.

Nicolae Stanciu nu a prins niciun minut în această partidă: internaționalul român a rămas pe banca de rezerve.

Clasamentul din Serie A

