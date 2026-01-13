Juventus Torino nu a avut probleme luni seara, pe teren propriu, în meciul cu Cremonese din etapa a 20-a din Serie A.

Trupa lui Luciano Spalletti a câștigat cu 5-0 pe ”Allianz Stadium”, partida fiind tranșată încă din prima repriză.

Au marcat, rând pe rând: Gleison Bremer (12), Jonathan David (15), Kenan Yildiz (35), Filippo Terracciano (48 - autogol) și Weston McKennie (64).

Jamie Vardy (39 de ani), atacantul-fenomen de la Cremonese, nu a avut de data aceasta nicio șansă în fața defensivei torineze.

Veteranul englez a ajuns la Cremonese în vară (5 goluri și o pasă decisivă în cele 16 meciuri jucate până acum în Serie A), după ce în perioada 2012-2025 a evoluat la Leicester City, cu care a reușit să câștige titlul în Premier League în sezonul 2015-2016 și FA Cup (Cupa Angliei) în sezonul 2020-2021.

