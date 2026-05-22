Arne Slot a răspuns după atacul lui Mohamed Salah

Atmosfera este extrem de tensionată la Liverpool înaintea partidei cu Brentford. Conflictul dintre Mohamed Salah și managerul echipei, în prim-plan.

Potrivit informațiilor apărute în engleză, disputa a fost amplificată de o postare recentă a egipteanului pe rețelele de socializare, prin care acesta îndemna la o schimbare a stilului de joc. Gestul a fost interpretat drept un atac direct la adresa filosofiei tactice implementate de Arne Slot.

Relația dintre fotbalistul de 33 de ani și tehnician se deteriorase deja, după ce atacantul a fost lăsat în afara lotului pentru deplasarea din Liga Campionilor împotriva lui Inter.

„Nu vorbesc niciodată despre alegerile mele de formație”, a transmis antrenorul. Nu cred că este atât de important ceea ce simt eu în legătură cu asta. Cheia este să ne calificăm duminică în Liga Campionilor, iar eu trebuie să îl pregătesc pe Mo și întreaga echipă cât mai bine pentru meci. Am fost foarte dezamăgit după înfrângerea cu Aston Villa, deoarece o victorie ne-ar fi garantat acea calificare care nu a venit

Acum ne-a mai rămas o singură partidă de jucat, care este vitală pentru noi ca și club. Amândoi vrem ce este mai bun pentru societate, vrem ca echipa să aibă succes, iar acesta este obiectivul principal”, a zis Slot.

„Faceți multe supoziții”

Întrebat direct de jurnaliști dacă atitudinea egipteanului i-a subminat autoritatea în vestiar, tehnicianul a respins acuzațiile și a reamintit de succesul obținut în stagiunea precedentă.

„Faceți multe supoziții. Mai întâi spuneți că el vrea să joace în acel mod, apoi spuneți că nu este stilul meu. Cred că Mo a fost foarte fericit cu stilul pe care l-am adoptat anul trecut, având în vedere că ne-a adus campionatul. Fotbalul s-a schimbat, fotbalul a evoluat, dar amândoi vrem ce e mai bun pentru Liverpool, adică oportunitatea de a lupta pentru trofee, un lucru pe care nu l-am reușit în acest sezon, dar ne-a ieșit în cel trecut”, a explicat antrenorul olandez.

Referitor la planurile de viitor și la o posibilă plecare a starului egiptean, Slot a lăsat ușa deschisă speculațiilor: „Încercăm să creștem echipa pentru a putea fi competitivi, dar și pentru a exprima o marcă înregistrată, un stil de joc care să placă suporterilor, mie și, sper, și lui Mo, dacă în acel moment se va afla în altă parte”.

