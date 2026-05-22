Arne Slot a răspuns după atacul lui Mohamed Salah

Potrivit informațiilor apărute în engleză, disputa a fost amplificată de o postare recentă a egipteanului pe rețelele de socializare, prin care acesta îndemna la o schimbare a stilului de joc. Gestul a fost interpretat drept un atac direct la adresa filosofiei tactice implementate de Arne Slot.

Relația dintre fotbalistul de 33 de ani și tehnician se deteriorase deja, după ce atacantul a fost lăsat în afara lotului pentru deplasarea din Liga Campionilor împotriva lui Inter.

„Nu vorbesc niciodată despre alegerile mele de formație”, a transmis antrenorul. Nu cred că este atât de important ceea ce simt eu în legătură cu asta. Cheia este să ne calificăm duminică în Liga Campionilor, iar eu trebuie să îl pregătesc pe Mo și întreaga echipă cât mai bine pentru meci. Am fost foarte dezamăgit după înfrângerea cu Aston Villa, deoarece o victorie ne-ar fi garantat acea calificare care nu a venit

Acum ne-a mai rămas o singură partidă de jucat, care este vitală pentru noi ca și club. Amândoi vrem ce este mai bun pentru societate, vrem ca echipa să aibă succes, iar acesta este obiectivul principal”, a zis Slot.