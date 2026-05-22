Estavana Polman şi Darly Zoqbi De Paula, la ultimul meci din carieră

Centrul olandez Estavana Polman (CS Rapid Bucureşti) şi portarul spaniol Darly Zoqbi De Paula (SCM Craiova) au jucat, vineri, ultimul meci din carieră, în etapa a 22-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
Polman a condus-o pe CS Rapid la victorie în ultimul meci al sezonului, 32-30 (16-15) cu CS Minaur Baia Mare, în Sala Rapid. Olandeza, care a marcat 8 goluri, a primit un tricou înrămat şi un buchet de flori din partea clubului, iar la final a fost ovaţionată îndelung, primind şi un buchet de trandafiri din partea galeriei.
Victorie pentru Rapid
Djazz Moreen Clara Chambertin a reuşit 6 goluri pentru Rapid, iar Line Ellertsen s-a remarcat cu 5 goluri.
De la oaspete s-au evidenţiat Emilia Anna Galinska (6 goluri), Alba Chiara Spugnini Santome (5) şi Yuliya Dumanska (11 intervenţii).
SCM Universitatea Craiova a fost învinsă acasă de HC Zalău cu 27-24 (16-14), în ciuda celor 11 intervenţii reuşite de Darly Zoqbi De Paula. Zeljka Nikolic a avut şi ea o evoluţie bună de la gazdă, cu 6 goluri.
Din echipa antrenată de Gheorghe Tadici au ieşit în evidenţă Alexia Niţă (7 goluri), Adelina Mihaela Iordache (6), Iulia Diana Sava (5) şi Bianca Maria Vintilă (5).