Estavana Polman şi Darly Zoqbi De Paula, la ultimul meci din carieră

Estavana Polman şi Darly Zoqbi De Paula, la ultimul meci din carieră Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sfârșit de carieră pentru două jucătoare de handbal.

TAGS:
Estavana PolmanHandbalDarly Zoqbi De Paula
Din articol

Centrul olandez Estavana Polman (CS Rapid Bucureşti) şi portarul spaniol Darly Zoqbi De Paula (SCM Craiova) au jucat, vineri, ultimul meci din carieră, în etapa a 22-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Polman a condus-o pe CS Rapid la victorie în ultimul meci al sezonului, 32-30 (16-15) cu CS Minaur Baia Mare, în Sala Rapid. Olandeza, care a marcat 8 goluri, a primit un tricou înrămat şi un buchet de flori din partea clubului, iar la final a fost ovaţionată îndelung, primind şi un buchet de trandafiri din partea galeriei.

  • Polman sportpictures
×
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Toți ochii pe ea! Estavana Polman, cea mai bună jucătoare de la Mondialul din 2019, a debutat în tricoul Rapidului! Atenția a fost pe iubita lui Van Der Vaart
Estavana Polman, meci de excepție pentru Rapid chiar cu Rafael van der Vaart în tribune. Ce a reușit MVP-ul Mondialului din 2019
Estavana Polman, meci de excepție pentru Rapid chiar cu Rafael van der Vaart în tribune. Ce a reușit MVP-ul Mondialului din 2019
Estavana Polman, meci de excepție pentru Rapid chiar cu Rafael van der Vaart în tribune. Ce a reușit MVP-ul Mondialului din 2019
Estavana Polman, meci de excepție pentru Rapid chiar cu Rafael van der Vaart în tribune. Ce a reușit MVP-ul Mondialului din 2019
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victorie pentru Rapid

Djazz Moreen Clara Chambertin a reuşit 6 goluri pentru Rapid, iar Line Ellertsen s-a remarcat cu 5 goluri.

De la oaspete s-au evidenţiat Emilia Anna Galinska (6 goluri), Alba Chiara Spugnini Santome (5) şi Yuliya Dumanska (11 intervenţii).

SCM Universitatea Craiova a fost învinsă acasă de HC Zalău cu 27-24 (16-14), în ciuda celor 11 intervenţii reuşite de Darly Zoqbi De Paula. Zeljka Nikolic a avut şi ea o evoluţie bună de la gazdă, cu 6 goluri.

Din echipa antrenată de Gheorghe Tadici au ieşit în evidenţă Alexia Niţă (7 goluri), Adelina Mihaela Iordache (6), Iulia Diana Sava (5) şi Bianca Maria Vintilă (5).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Radu Miruţă, despre şeful Romarm: În timp ce era director la Romarm, era angajat la ARICE. O situaţie ilegală
Radu Miruţă, despre şeful Romarm: În timp ce era director la Romarm, era angajat la ARICE. O situaţie ilegală
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după Corona Brașov - Gloria Bistrița 24-27
Cum arată clasamentul în Liga Națională de handbal feminin după Corona Brașov - Gloria Bistrița 24-27
Gloria Bistrița, sprint spre titlu în Liga Națională de handbal feminin. Ce s-a întâmplat în meciul împotriva Coronei Brașov
Gloria Bistrița, sprint spre titlu în Liga Națională de handbal feminin. Ce s-a întâmplat în meciul împotriva Coronei Brașov
Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița
Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița
ULTIMELE STIRI
MM Stoica, exasperat de fotbalistul de la FCSB: „Să-l pun în cămașă de forță?”
MM Stoica, exasperat de fotbalistul de la FCSB: „Să-l pun în cămașă de forță?”
Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”
Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”
„Ne-am bătut de la egal la egal cu toți!” Bogdan Andone, concluzii după ce FC Argeș a făcut egal cu CFR Cluj
„Ne-am bătut de la egal la egal cu toți!” Bogdan Andone, concluzii după ce FC Argeș a făcut egal cu CFR Cluj
Ce urmează pentru Ciprian Deac după retragere: „Nu știu dacă am putut să dorm 3 ore”
Ce urmează pentru Ciprian Deac după retragere: „Nu știu dacă am putut să dorm 3 ore”
Suporterii lui CFR Cluj nu au rămas indiferenți: ce i-au transmis lui Dani Pancu
Suporterii lui CFR Cluj nu au rămas indiferenți: ce i-au transmis lui Dani Pancu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Cuvintele rostite de Mario Iorgulescu după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

Cuvintele rostite de Mario Iorgulescu după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!



Recomandarile redactiei
Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”
Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”
MM Stoica, exasperat de fotbalistul de la FCSB: „Să-l pun în cămașă de forță?”
MM Stoica, exasperat de fotbalistul de la FCSB: „Să-l pun în cămașă de forță?”
Ce urmează pentru Ciprian Deac după retragere: „Nu știu dacă am putut să dorm 3 ore”
Ce urmează pentru Ciprian Deac după retragere: „Nu știu dacă am putut să dorm 3 ore”
Suporterii lui CFR Cluj nu au rămas indiferenți: ce i-au transmis lui Dani Pancu
Suporterii lui CFR Cluj nu au rămas indiferenți: ce i-au transmis lui Dani Pancu
Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!
Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!
Alte subiecte de interes
Pe ce loc a urcat Rapid după victoria clară cu Craiova. Olimpiu Moruțan, prezent în tribune!
Pe ce loc a urcat Rapid după victoria clară cu Craiova. Olimpiu Moruțan, prezent în tribune!
Estavana Polman, de neoprit! Calificare pentru Rapid, care continuă lupta pentru trofeul EHF European League
Estavana Polman, de neoprit! Calificare pentru Rapid, care continuă lupta pentru trofeul EHF European League
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!