Manchester United menține un nivel foarte ridicat al datoriilor

Manchester United și-a prezentat raportul financiar în această săptămână, iar cifrele sunt năucitoare. Deși au unul dintre cele mai lucrative cluburi din lume și au avut încasări în anul fiscal trecut de aproape 670 de milioane de lire sterline, "Diavolii roșii" au datorii curente și istorice de 1.3 miliarde de lire sterline. Singurul motiv pentru care situația nu este una falimentară este că societatea are o valoare estimată la 4.9 - 5.2 miliarde de lire sterline.

Starea financiară este una incredibilă, în condițiile în care în 2005, când a fost preluat de familia Glazer, clubul înregistra o balanță negativă de doar 12 milioane de lire sterline. Cea mai mare parte a capitalului folosit de Malcolm Glazer pentru a achiziționa Manchester United a venit sub formă de împrumuturi, majoritatea fiind garantate cu activele clubului, care trebuie să suporte acum plăți de dobânzi de până la 50 de milioane de lire sterline pe an.

Au câștigat doar șase trofee, după plecarea lui Alex Ferguson

Situația nu s-a îmbunătățit nici după intrarea în acționariat a miliardarului britanic Sir Jim Ratcliffe și nici după tăieri masive la nivel de personal, măsurilor de austeritate căzându-i victimă chiar și legendarul manager Alex Ferguson, care a fost concediat din postura de consultant.

Și prestația sportivă este una mediocră în acest sezon, United având deja trei antrenori (Ruben Amorim, Darren Fletcher, Michael Carrick). Harry Maguire&co. ocupă locul al patrulea în Premier League, au fost eliminați de Grimsby Town din EFL Cup (2-2, 11-12 d.l.d. / turul 2) și au ieșit rapid din FA Cup (1-2 cu Brighton & Hove Albion / turul 3).

Manchester United este unul dintre cele mai titrate cluburi din Anglia, având în palmares titluri de campioană în First Division/Premier League (20) și trofee FA Cup (13), Football League Cup/EFL Cup (6), FA Charity Shield/FA Community Shield (21), CCE/Champions League (3), Cupa Cupelor (1), Europa League (1), Supercupa Europei (1), FIFA Club World Cup (1) și Intercontinental Cup (1). Dar declinul a fost accelerat de plecarea managerului Alex Ferguson. După 2013 au mai fost câștigate doar șase trofee, deși s-au cheltuit aproape 2 miliarde de lire sterline pentru transferuri.

