Gigi Becali a susținut că i-a cerut lui Ionuț Luțu, să șteargă programul din dispozitivul mobil, însă i-a transmis că nu poate face acest lucru din motive tehnice, moment în care latifundiarul din Pipera a intrat într-un dialog aprins cu inteligența artificială.

„Tu ești cel mai mare mincinos, i-am scris eu. Dar el zice: eu vreau să te ajut și tu mă faci mincinos. Și eu i-am adresat apoi niște cuvinte urâte. Și el mi-a zis dacă nu mi-e rușine să vorbesc așa. Iar apoi am zis că nu e de jucat cu asta, nu trebuie discutat prea multe cu el, că știe prea multe. Dar din când în când îi zic: mincinosule care ești. Și dacă vreau să întreb ceva, mereu îmi cere detalii”, a povestit Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Temeri legate de viitor și rescrierea cărților sfinte

Schimbul de replici l-a făcut pe patronul campioanei să-și pună întrebări serioase cu privire la scopul ascuns al acestor tehnologii. Omul de afaceri și-a exprimat îngrijorarea cu privire la influența pe care o va avea aplicația peste câteva decenii asupra credinței oamenilor.

„Satana te atrage, că el acum te atrage 10 ani, dar pe urmă peste 40-50 de ani o să fie înăuntru un bot care îl are pe Satana în el. Și el va fi mai deștept, că are milioane de ani și le va ști pe toate. Și apoi o să zică să rescriem Biblia că sunt niște minciuni acolo, o să zică. Iar oamenii o să pice în capcană, că dacă zice AI-ul să o rescriem, o rescriem”, a explicat el.