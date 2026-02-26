Alexander Zverev (28 de ani, 4 ATP) a fost eliminat în optimile de finală ale competiției ATP 500 de la Acapulco, Mexic.
Tenismenul german a fost înfrânt de sârbul Miomir Kecmanovic (84 ATP), scor 6-3, 6-7 (3), 7-6 (4), la capătul unei partide pasionante, întinse pe durata a două ore și treizeci și șapte de minute.
Zverev (4 ATP), învins de Kecmanovic (84 ATP), la Acapulco
Semifinalistul Openului Australian a fost depășit de un jucător clasat cu optzeci de poziții mai jos, în ierarhia mondială, după ce a reușit lovitura săptămânii, pe hardul din Acapulco.
La o minge trimisă cu efect, care stătea să aterizeze în terenul adversarului, Zverev a sprintat și a ajuns mingea, trimițând-o la timp în teren și reușind să își mențină echilibrul într-o manieră uluitoare, astfel încât să nu atingă fileul cu racheta ori cu o parte a corpului, lucru care ar fi însemnat pierderea punctului.
Singurul aspect pozitiv al eliminării: Zverev scapă de haosul din Mexic
Unica parte bună a înfrângerii suferite în Mexic poate fi plusul de siguranță de care Alexander Zverev va beneficia, de îndată ce va părăsi statul vecin cu America.
Pentru ca acest lucru să se întâmple însă Alexander Zverev va mai avea nevoie de cel puțin încă o zi, deoarece este încă implicat, alături de Marcelo Melo, în proba de dublu a turneului, unde a ajuns în faza sferturilor de finală.
În contextul violențelor anarhice provocate de cartelul de droguri care fusese condus de Nemesio Oseguera Cervantes, poreclit El Mencho, poliția mexicană a instaurat stare de alertă în mai multe orașe ale țării, unde a purtat bătălii și a avut schimburi de focuri de arme cu membrii cartelului de droguri.
Membrii cartelului, afectați de moartea fostului lider, au recurs la diverse acte anarhice, printre care blocade rutiere și incendierea de autovehicule, pe drumurile publice.