Alexander Zverev (28 de ani, 4 ATP) a fost eliminat în optimile de finală ale competiției ATP 500 de la Acapulco, Mexic.

Tenismenul german a fost înfrânt de sârbul Miomir Kecmanovic (84 ATP), scor 6-3, 6-7 (3), 7-6 (4), la capătul unei partide pasionante, întinse pe durata a două ore și treizeci și șapte de minute.

Semifinalistul Openului Australian a fost depășit de un jucător clasat cu optzeci de poziții mai jos, în ierarhia mondială, după ce a reușit lovitura săptămânii, pe hardul din Acapulco.

La o minge trimisă cu efect, care stătea să aterizeze în terenul adversarului, Zverev a sprintat și a ajuns mingea, trimițând-o la timp în teren și reușind să își mențină echilibrul într-o manieră uluitoare, astfel încât să nu atingă fileul cu racheta ori cu o parte a corpului, lucru care ar fi însemnat pierderea punctului.