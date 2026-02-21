VIDEO EXCLUSIV Brighton a dat lovitura pe terenul revelației Brentford! Meciul a fost LIVE pe VOYO

Brighton a dat lovitura pe terenul revelației Brentford! Meciul a fost LIVE pe VOYO Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
BrightonbrentfordDiego GomezDanny WelbeckJames Milner
Din articol

Brighton & City Albion a câștigat surprinzător pe terenul revelației Brentford, 2-0 sâmbătă în etapa 27 din Premier League, meci transmis în exclusivitate pe VOYO.

Diego Gomez, în minutul 30, și deja veteranul Danny Welbeck (foto - 35 de ani), în minutul 45+1, au înscris golurile victoriei oaspeților.

Publicitate

James Milner de la Brighton, ”dinozaurul” Angliei: numai ce a depășit recordul de apariții în Premier League

Cu această ocazie, la 40 de ani, James Milner a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria competiției, după ce a bifat apariția cu numărul 654.

Milner a depășit recordul legendarului Gareth Barry, care avea 653 de partide.

Cariera lui Milner în Premier League a început în 2002, la doar 16 ani, la Leeds United. Au urmat experiențe la Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și, acum, Brighton.

La City și Liverpool a câștigat trei titluri de campion, iar în 2019 a cucerit și Champions League cu „cormoranii”.

Antrenorul lui Brighton, Fabian Hurzeler, l-a lăudat înaintea meciului: ”Este un model, pe teren și în afara lui. Disciplina și mentalitatea lui explică acest record”.

Milner este urmat în clasamentul all-time de Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609) și David James (572).

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Formidabil! Fotbalistul român a evoluat doar 7 minute, dar a fost desemnat jucătorul meciului și este în finala Cupei Belgiei
Formidabil! Fotbalistul român a evoluat doar 7 minute, dar a fost desemnat jucătorul meciului și este în finala Cupei Belgiei
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Newcastle 0-0, ACUM, pe VOYO! ”Cetățenii” pun presiune pe liderul din Premier League
Manchester City - Newcastle 0-0, ACUM, pe VOYO! ”Cetățenii” pun presiune pe liderul din Premier League
PSG joacă ACUM! Lens, liderul din Franța, 10 minute de COȘMAR cu Monaco după ce a condus cu 2-0
PSG joacă ACUM! Lens, liderul din Franța, 10 minute de COȘMAR cu Monaco după ce a condus cu 2-0
Rapid - Dinamo 2-0, ACUM, pe Sport.ro. „Câinii” aleargă în a doua repriză după golul care ar relansa partida
Rapid - Dinamo 2-0, ACUM, pe Sport.ro. „Câinii” aleargă în a doua repriză după golul care ar relansa partida
Fotbaliștii lăudați de Cristi Chivu după victoria cu Lecce: „Excelenți”
Fotbaliștii lăudați de Cristi Chivu după victoria cu Lecce: „Excelenți”
Nota lui Cristian Chivu după Lecce - Inter 0-2! ”Clarvăzător”
Nota lui Cristian Chivu după Lecce - Inter 0-2! ”Clarvăzător”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

Reghecampf, scandal imens în Africa: dezvăluirile arabilor despre situația sa, explozive!

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează



Recomandarile redactiei
Rapid - Dinamo 2-0, ACUM, pe Sport.ro. „Câinii” aleargă în a doua repriză după golul care ar relansa partida
Rapid - Dinamo 2-0, ACUM, pe Sport.ro. „Câinii” aleargă în a doua repriză după golul care ar relansa partida
Nota lui Cristian Chivu după Lecce - Inter 0-2! ”Clarvăzător”
Nota lui Cristian Chivu după Lecce - Inter 0-2! ”Clarvăzător”
Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită
Dennis Man, prestație solidă și cartonaș încasat în „remontada” PSV - Heerenveen. Nota primită
Pancu a anunțat următorul tun financiar, la CFR: „Va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu”
Pancu a anunțat următorul tun financiar, la CFR: „Va fi vândut pe o sumă mult mai mare decât Louis Munteanu”
Manchester City - Newcastle 0-0, ACUM, pe VOYO! ”Cetățenii” pun presiune pe liderul din Premier League
Manchester City - Newcastle 0-0, ACUM, pe VOYO! ”Cetățenii” pun presiune pe liderul din Premier League
Alte subiecte de interes
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni 
Milner, Henderson, Walker, Welbeck și Trippier, în top 10 cei mai bătrâni jucători din Premier League din acest sezon
Milner, Henderson, Walker, Welbeck și Trippier, în top 10 cei mai bătrâni jucători din Premier League din acest sezon
"Este un animal!" Reactia lui Welbeck cand a fost intrebat despre Florin Andone! Ce a spus despre atacantul roman
"Este un animal!" Reactia lui Welbeck cand a fost intrebat despre Florin Andone! Ce a spus despre atacantul roman 
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!