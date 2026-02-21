Brighton & City Albion a câștigat surprinzător pe terenul revelației Brentford, 2-0 sâmbătă în etapa 27 din Premier League, meci transmis în exclusivitate pe VOYO.
Diego Gomez, în minutul 30, și deja veteranul Danny Welbeck (foto - 35 de ani), în minutul 45+1, au înscris golurile victoriei oaspeților.
James Milner de la Brighton, ”dinozaurul” Angliei: numai ce a depășit recordul de apariții în Premier League
Cu această ocazie, la 40 de ani, James Milner a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria competiției, după ce a bifat apariția cu numărul 654.
Milner a depășit recordul legendarului Gareth Barry, care avea 653 de partide.
Cariera lui Milner în Premier League a început în 2002, la doar 16 ani, la Leeds United. Au urmat experiențe la Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și, acum, Brighton.
La City și Liverpool a câștigat trei titluri de campion, iar în 2019 a cucerit și Champions League cu „cormoranii”.
Antrenorul lui Brighton, Fabian Hurzeler, l-a lăudat înaintea meciului: ”Este un model, pe teren și în afara lui. Disciplina și mentalitatea lui explică acest record”.
Milner este urmat în clasamentul all-time de Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609) și David James (572).
Clasamentul din Premier League