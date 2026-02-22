Tottenham se scufundă încet, dar sigur! Ce s-a întâmplat, în această seară, în derby-ul Londrei cu liderul Arsenal, a reconfirmat doar că The Spurs e o echipă în mare criză.

Cu Drăgușin titular și integralist, gazdele au cedat, fără drept de apel: 1-4! Stoperul român a fost un veritabil one-man show, în primele 45 de minute, cu intervenții fabuloase, după cum Sport.ro a arătat aici. La reluare însă, la fel ca și colegii săi, și Drăgușin a avut o cădere. Așa a și apărut gafa sa, evidențiată de Sport.ro aici.

Tottenham, la retrogradare, n-a bătut pe nimeni, în 2026, în Premier League!

Lăsând deoparte ce face Drăgușin însă, Tottenham are o problemă gravă de tot! Concret, echipa e la retrogradare, la doar patru puncte de poziția a 18-a, prima care duce în Championship!

S-a ajuns aici pentru că Tottenham n-a bătut pe nimeni, în Premier League, în 2026! În cele nouă etape din acest an, The Spurs are 0 victorii, patru egaluri, cinci înfrângeri! De remarcat că Tottenham a fost învinsă inclusiv de West Ham, scor 1-2, echipă cu care se bate pentru a rămâne în Premier League. Meciul cu West Ham a fost pierdut chiar acasă, după cum se poate vedea mai jos, în seria celor nouă dueluri fără victorie, în Premier League:

*22 februarie: Tottenham – Arsenal, 1-4

*10 februarie: Tottenham – Newcastle, 1-2

*7 februarie: Manchester United – Tottenham, 2-0

*1 februarie: Tottenham – Manchester City, 2-2

*24 ianuarie: Burnley – Tottenham, 2-2

*17 ianuarie: Tottenham – West Ham, 1-2

*7 ianuarie: Bournemouth – Tottenham, 3-2

*4 ianuarie: Tottenham – Sunderland, 1-1

*1 ianuarie: Brentford – Tottenham, 0-0

*28 decembrie: Crystal Palace – Tottenham, 0-1

De remarcat că Tottenham a retrogradat ultima dată, la capătul sezonului 1976-1977. Pe atunci însă, campionatul englez se numea First Division. De când avem Premier League, din 1992, The Spurs n-a retrogradat niciodată.