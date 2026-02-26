În tur, echipa lui Cristi Chivu a cedat cu 1-3, însă toată lumea se aștepta ca, pe San Siro, Inter să întoarcă rezultatul și să meargă în optimile celei mai importante competiții europene, lucru care nu s-a întâmplat. Inter a pierdut cu 1-2, iar norvegienii au fost cei care s-au calificat în optimi.

Norvegienii susțin că Cristi Chivu a încercat să își găsească scuze după eliminarea din Champions League

Specialiștii norvegieni au analizat discursul lui Cristi Chivu după ce Bodo/Glimt a eliminat-o pe Inter din Champions League și l-au acuzat pe antrenorul român că vrea să întoarcă narativa în favoarea sa pentru a se pune într-o lumină mai bună.

După meci, Cristi Chivu a spus că ceea ce a făcut diferența în dubla cu Bodo/Glimt a fost faptul că nordicii au avut mai multă energie decât nerazzurrii. Campionatul din Norvegia va începe abia în luna martie. Spre deosebire de Inter care până în acest moment a fost angrenată în trei competiții, Bodo/Glimt nu a mai jucat niciun meci în campionat de la finalul lunii noiembrie.

Nordicilor li se pare ridicol că antrenorul român sugerează că Bodo/Glimt a fost avantajată de faptul că nu a jucat constant în ultimele luni și susțin că realitatea este tocmai pe dos în sensul în care o echipă care joacă în mod constant capătă ritm de joc și dezvoltă anumite automatisme de joc, lucru care mai degrabă, în situația de față, a avantajat-o pe Inter.

”În două luni, Bodo/Glimt a jucat patru meciuri importante. Împotriva unei echipe aflate în plin sezon, acesta este un mare dezavantaj. Percepția generală în fotbal este că echipele aflate în sezon au avantaje considerabile față de cele aflate în afara sezonului. Dar Chivu, destul de surprinzător, a ales să întoarcă situația în favoarea sa”, au scris norvegienii de la Dagbladet.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt 1-2

"Am încercat totul de la început, dar Bodo este o echipă organizată foarte bine, cu 10 jucători care stau în spatele liniei mingii. Nu am reușit să deblocăm tabela, iar Bodo a avut mai multă energie decât noi în repriza a doua.

Am dat tot ce am avut. Este multă dezamăgire, însă am încercat. Bodo a avut mai multă energie și îi felicit, au meritat să se califice.

Am forțat puțin jocul, însă am cerut și mai multă răbdare. Am vrut să destabilizăm acel 4-4-2 al lor foarte dens și organizat. Am avut ocazii, puteam să deschidem scorul cu mai multă claritate, iar la 1-0 am fi pus mai multă presiune pe ei”, a spus Cristi Chivu după meci.