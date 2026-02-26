Propunerea lui Darryl Nirenberg pentru funcția din România a fost înaintată Senatului american în luna iulie a anului 2025, iar astăzi acesta a depus jurământul. Deși profilul său principal este cel al unui avocat cu peste 40 de ani de experiență în politica externă și drept comercial internațional, CV-ul său cuprinde și o activitate intensă în lumea sportului.

Două decenii dedicate sportului juvenil

Pe lângă responsabilitățile de pe Capitol Hill și din sectorul privat, Nirenberg a alocat o mare parte din timpul său liber sportului de masă. Timp de 20 de ani, diplomatul a antrenat echipe de copii la baseball și fotbal. Implicarea sa nu s-a limitat strict la marginea terenului de joc, extinzându-se la nivel administrativ.

Oficialul american a ocupat funcții de conducere în mai multe organizații de profil din Statele Unite. El a făcut parte din consiliile directoare ale Arlington Little League, o ligă de baseball pentru juniori, și ale echipei de hochei pe gheață Northern Virginia Ice Dogs.

Mai mult, Nirenberg s-a implicat activ în filiala Mid-Atlantic a Positive Coaching Alliance, o mișcare națională americană dedicată creării unui mediu pozitiv și constructiv pentru copiii care practică sport.

Dincolo de terenul de joc, diplomatul care a lucrat pe probleme de politică externă încă din perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției Române din 1989 se implică și ca mentor în programe de dezvoltare antreprenorială dedicate studenților.