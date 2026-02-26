Ultima dată, pe echipamentele celor de la Chelsea a apărut în dreptul sponsorului principal, pe pieptul jucătorilor, compania Three, dar acordul a fost întrerupt din 2023!

De atunci, în aproape trei ani, Chelsea nu a reușit să bată palma cu un nou sponsor principal, motivul fiind și suma foarte mare de bani cerută de londonezi.

Chelsea și-a găsit sponsor principal

În 2023, Three a anunțat suspendarea înțelegerii de 40 milioane de lire sterline pe an cu Chelsea, după ce Roman Abramovich a fost sancționat de guvernul englez în urma izbucnirii războiului în Ucraina. Aceeași decizie au luat-o și cei de la Hyundai apoi, care erau la rândul lor sponsori ai grupării din Londra.

În aceste zile s-a oficializat acordul dintre Chelsea și o companie de inteligență artificială, IFS, până la finalul actualului sezon de Premier League, campionat care în România se vede în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO! Nu a fost aflată suma pentru care s-a semnat contractul, dar presa din Anglia anunță că este vorba de câteva zeci de milioane de euro.

Potrivit comunicatului celor de la Chelsea, ”este începutul unei colaborări pe termen lung care plasează inteligența artificială avansată în centrul performanței fotbalistice, al excelenței operaționale și al implicării fanilor.

Chelsea Football Club anunță astăzi un parteneriat global multianual cu IFS, principalul furnizor mondial de inteligență artificială industrială.

Ca parte a acestui angajament, IFS va fi promovat la funcția de Partener Principal cu efect imediat, fiind prezent pe tricoul echipei Chelsea pentru restul sezonului 25/26 - marcând începutul unei colaborări pe termen lung care plasează inteligența artificială avansată în centrul performanței fotbalistice, al excelenței operaționale și al implicării fanilor.

IFS, furnizorul lider mondial de software pentru inteligență artificială industrială, permite organizațiilor să obțină rezultate tangibile cu ajutorul inteligenței artificiale, prin rezolvarea unor probleme operaționale complexe, din lumea reală.

Parteneriatul va face ca IFS să își aducă software-ul și agenții de inteligență artificială lideri de piață la Chelsea pentru a spori precizia în toate operațiunile clubului, îmbunătățind performanța în aproape fiecare aspect al activității clubului.”

Chelsea solicită 65 de milioane de euro pe sezon din partea sponsorului principal

În acest moment nu este clar dacă acordul va fi prelungit și din vară, pentru întrecerea următoare de Premier League și din cadrul competițiilor europene, dar poate că se așteaptă finalul campionatului actual, pentru ca echipa să vadă unde va juca în întrecerile continentale.

Cert este că pretențiile conducerii lui Chelsea sunt foarte mari, vara trecută, în 2025, fiind solicitate 65 de milioane de euro pe stagiune din partea sponsorilor care voiau să fie pe partea din față a tricourilor de joc.