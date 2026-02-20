Igor Tudor este sigur că noua sa formație va evita retrogradarea. Tehnicianul croat a declarat vineri, înaintea debutului său pe bancă în derby-ul cu Arsenal, că este „100%” convins de acest lucru.

Igor Tudor: „Lupți pentru fiecare poziție”

„Nu te ajută cu nimic dacă te gândești la retrogradare. Lupți pentru fiecare poziție, fie că este primul loc, retrogradarea sau cupele europene. Totul depinde de ce faci pe teren și la antrenamente, iar rezultatele vin ca o consecință”, a spus croatul.

Tudor a mai adăugat că diferența de puncte față de zona retrogradării nu va influența abordarea echipei: „Cinci puncte, zece sau două, e același lucru. Trebuie să fim concentrați pe ceea ce avem de făcut”, a mai spus tehnicianul.

Spurs se află pe locul 16 în Premier League, la cinci puncte de zona retrogradării, situație care a dus la demiterea lui Thomas Frank.

Debutul său va fi într-un meci dificil, împotriva liderului Arsenal, programat duminică, 22 februarie. Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.