Istvan Kovacs s-a aflat la centru în returul de pe Parc des Princes, iar, în repriza secundă, arbitrul român a luat o decizie care a influențat soarta partidei.

Sebastien Pocognoli, despre arbitrajul lui Istvan Kovacs: ”Există un dublu standard!”

Kovacs i-a arătat două cartonașe galbene lui Mamadou Coulibaly în mai puțin de cinci minute, iar PSG a profitat de avantajul numeric și a scos o remiză.

Sebastien Pocognoli, antrenorul celor de la AS Monaco, l-a acuzat pe Istvan Kovacs de ”dublu standard” și a spus că eliminarea lui Mamadou Coulibaly nu a fost meritată. Tehnicianul a transmis că arbitrul român ar fi trebuit să scoată cartonașul galben și la o intervenție a lui Lucas Hernandez asupra lui Vanderson.

”Sunt două sentimente. Primul este mândria. Am reușit să creștem în această competiție și să dobândim o anumită constanță în atitudine. Le-am spus jucătorilor mei că, dacă vom reuși să-i facem pe cei de la PSG să se îndoiască de ei înșiși, pentru mine ar fi deja un mare succes. Și am reușit asta până în ultima secundă, jucând zece contra unsprezece.

Al doilea sentiment este frustrarea. Putem să ne uităm înapoi la istoria celor două meciuri, în care am terminat de fiecare dată în zece oameni. Ne întrebăm: ‘Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi terminat cu unsprezece jucători?’

Dacă izolăm acel cartonaș roșu, pentru mine nu a fost meritat. Este o decizie mult prea dură a arbitrului. Cele două cartonașe au fost arătate în decurs de cinci minute și vorbim despre un jucător tânăr. Dacă îi dă lui Coulibaly cartonaș galben, atunci ar fi trebuit să dea un cartonaș galben zece minute mai târziu și lui Lucas Hernandez, pentru un fault asupra lui Vanderson.

Cu Hernandez este o abordare diferită, i se cere să se calmeze, pentru că a câștigat o Cupă Mondială. Dar nu procedăm la fel cu un jucător tânăr. Există un dublu standard. Și acest lucru se întâmplă mult prea des cu Monaco. Dincolo de frustrare și mândrie, există și puțină furie”, a spus Sebastien Pocognoli după meci.