Arsenal s-a impus pe terenul lui Man. United, scor 1-0, în primul derby din acest sezon din Premier League, care s-a putut vedea în exclusivitate pe VOYO.

Total neașteptat! Ce a declarat Ruben Amorim după înfrângerea cu Arsenal

Imediat după meci, Ruben Amorim și-a felicitat echipe pentru jocul prestat și a declarat că „diavolii roșii” pot să bată orice adversar din Premier League.

Declarația antrenorului portughez este cel puțin neașteptată, având în vedere că formația sa a pierdut duelul cu „tunarii”.

„Am demonstrat că putem învinge orice echipă din Premier League, mai ales împotriva unei echipe mari precum Arsenal.

Sunt foarte mândru de băieți. Au fost foarte curajoși în tot ceea ce au făcut în timpul meciului. Felicitări pentru performanță. Meritam un rezultat diferit și trebuie să mergem mai departe.

Am fost mai agresivi decât anul trecut. Am presat sus. Am avut calitate cu mingea. Am fost mai buni împotriva unei echipe mari precum Arsenal. Sunt mândru de jocul pe care l-am făcut. Am pierdut și avem lucruri de îmbunătățit. Trebuie să câștigăm meciuri, dar prestația a fost complet diferită față de sezonul trecut”, a declarat Ruben Amorim după înfrângerea cu Arsenal.

Manchester City, Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest și Arsenal sunt echipele care au început cu o victorie noul sezon din Premier League.

