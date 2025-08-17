Ce coșmar pe „Teatrul Viselor“. Aici, pe celebrul stadion „Old Trafford“, United era, cândva, o echipă imbatabilă aproape, o „bestie fotbalistică“ pentru formațiile vizitatoare.

Astăzi, pe „Old Trafford“, United nu prea mai sperie pe nimeni. Meciul de astăzi cu Arsenal (0-1), transmis în exclusivitate de VOYO, a reconfirmat această realitate. Și problema nu e doar acest meci, ci căderea zgomotoasă și interminabilă a unei echipe pe care Ruben Amorim nu o poate redresa.

Ruben Amorim, 15 înfrângeri în 28 de meciuri

Antrenorul portughez al lui United a fost ochit de șefii clubului, după rezultatele sale spectaculoase, în țara natală. Aici, el a cucerit șase trofee cu Sporting Lisabona și cu Braga.

Pe cât de bine i-a mers lui Ruben Amorim, la aceste formații, pe atât de rău îi merge acum, la United. O singură statistică vorbește de la sine: odată cu înfrângerea cu Arsenal, el a ajuns la 15 înfrângeri, în 28 de partide în Premier League! Procentajul eșecurilor din campionat? 53,5%.

Ca să înțelegem și mai bine dimensiunea dezastrului, e nevoie de o precizare: în toată istoria Premier League, un singur antrenor a „reușit“ să ajungă la 15 înfrângeri mai repede decât Ruben Amorim! Ciuca bătăilor a fost Paul Hart, care a pierdut 15 partide din 27, pe când era la Portsmouth.

