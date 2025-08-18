Fundașul italian a băgat mingea în poartă din câțiva metri după ce a profitat de o respingere slabă a portarului Bayindir.

„Tunarii” s-au impus grației reușitei lui Calafiori din minutul 13, care a venit în urma unei faze controversate.

Arsenal s-a impus pe terenul lui Man. United, scor 1-0, în primul derby din acest sezon din Premier League, care s-a putut vedea în exclusivitate pe VOYO .

Însă, la acea fază Manchester United a acuzat faptul că turcul a fost faultat de Saliba. VAR-ul nu a le-a dat câștig de cauza, astfel că reușita a fost validată.

Invitații lui Costin Ștucan din emisiunea Play on Sport (VOYO) au analizat faza golului marcat de elevii lui Arteta.

Răzvan Raț: Ce e șicanat, ce să îi fac. Stai puțin cine se împinge în el, că jucătorul lui Arsenal nu îl deranjează.

Costin Ștucan: Aici Saliba îi dă și peste mână, îi ia mâna, îi zice 'ia pleacă, bă, de aici'. Nu ai văzut cum îi ia mâna și o i-o dă la o parte de zici că e o antenă.

Costel Pantilimon: Apropo, regula de opt secunde (n.r. doar opt secunde are voie portarul să țină mingea în mână din momentul în care o prinde), dar regula că nu poți să atingi portarul în careul de șase metri nu se mai pune acum sau cum?! În unele campionate nu ai voie să faci asta, eu zic că e fault.

Florin Gardoș: Eu zic că nu e fault, nu îi ridică mâna, mie nu mi se pare.

Costel Pantilimon: Nu, într-adevăr lucrurile astea nu se sancționează cu fault în Anglia, în alt campionat, să zicem în Italia, s-ar fi dat fault.

Răzvan Raț: Păi de aia jucăm în Anglia. Poate să dea fault, dar dacă era o suspiciune de fault probabil că ajungea la VAR.

Manchester City, Sunderland, Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest și Arsenal sunt echipele care au început cu o victorie noul sezon din Premier League.

