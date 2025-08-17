Manchester United - Arsenal 0-1. Rezumat VIDEO. Premier League e transmis de VOYO

Echipa Arsenal Londra a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Manchester United, duminică, în derby-ul etapei inaugurale a campionatului de fotbal al Angliei, ediţia 2025-2026.

"Tunarii" au marcat golul victoriei prin fundaşul italian Riccardo Calafiori, în minutul 13 al întâlnirii de pe stadionul Old Trafford.



Manchester United a început meciul cu noii săi atacanţi Bryan Meumbo şi Matheus Cunha printre titulari, iar în repriza secundă l-a aruncat în luptă şi pe Benjamin Sesko, fostul golgheter al lui RB Leipzig, recrutat la rândul său în această vară, fără să reuşească însă să evite înfrângerea în faţa vicecampioanei Angliei.



Premier League | Prima etapă



Vineri

FC Liverpool - AFC Bournemouth 4-2

Au marcat:



Sâmbătă

Aston Villa - Newcastle United 0-0

Gazdele au evoluat în zece jucători din minutul 66, după eliminarea fundaşului Ezri Konsa.



Brighton - Fulham 1-1

A marcat: O'Riley (55 - penalty), respectiv Muniz (90+7).



Sunderland - West Ham United 3-0

Au marcat: Mayenda (61), Ballard (73), Isidor (90+2)



Tottenham Hotspur - Burnley 3-0

Au marcat: Richarlison (10, 60), Johnson (66).



Wolverhampton - Manchester City 0-4

Au marcat: Haaland (34, 61), Reijnders (37), Cherki (81).



Duminică

Nottingham Forest - Brentford 3-1

Au marcat: Wood (6, 45+3), Ndoye (42), respectiv Thiago (78 - penalty).



Chelsea - Crystal Palace 0-0



Manchester United - Arsenal Londra 0-1

A marcat: Calafiori (13).



Luni se dispută ultimul meci al etapei, Leeds United - Everton.

