Manchester United - Arsenal, în direct pe VOYO de la 18:30 | Meci de foc pe Old Trafford



Duminică, de la ora 18:30, pe Old Trafford își dau întâlnire două echipe renumite din eșalonul de elită al Angliei. Manchester United primește vizita lui Arsenal în prima etapă din noul sezon.



”Diavolii roșii” au avut parte de un sezon de coșmar. După ce că au pierdut Europa League în fața lui Tottenham, United a încheiat și pe locul 15 în Premier League cu 42 de puncte.



După 38 de etape desfășurate în sezonul trecut, United a bifat 11 victorii, a înregistrat nouă rezultate de egalitate și a consemnat 18 înfrângeri.



De cealaltă parte, Arsenal a terminat pe poziția secundă cu 74 de puncte. Trupa lui Mikel Arteta a bifat 20 de victorii, la care s-au adăugat 14 remize și patru înfrângeri.



Ultimul meci dintre Manchester United și Arsenal a avut loc în etapa #28 din ediția precedentă a primului eșalon al Angliei și s-a terminat 1-1, pe ”Old Trafford”.



