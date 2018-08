Thierry Henry preia prima sa echipa de club! Anunt urias: "Si-a dat acordul si urmeaza sa semneze". Pentru cine a lasat postul de secund al Belgiei

Thierry Henry (40 de ani) va fi urmatorul antrenor al lui Aston Villa, formatie care evolueaza in liga a doua engleza. Presa din Birmingham anunta ca fostul mare jucator al lui Arsenal si al Barcelonei si-a dat acordul verbal pentru trecerea de la nationala Belgiei la Aston Villa.

Henry a fost secundul lui Roberto Martinez la nationala Belgiei. Acum, el va merge pe Villa Park.

Aston Villa va avea ca obiectiv promovarea in Premier League, dupa ce in sezonul trecut a prins Play Off-ul, dar a pierdut finala cu Fulham.

Thierry Henry has agreed to become Aston Villa's new manager after speaking with the club's new owners. (Source: Daily Star) pic.twitter.com/RyXEYYN4AV