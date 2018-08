Au reusit sa-i pastreze pe Mbappe si Neymar, dar seicii vor sa dea si o lovitura pe piata transferurilor! Mutarea pregatita "in secret" de PSG

PSG a reusit sa-i pastreze pe Neymar si Mbappe, insa seicii vor sa realizeze si un transfer de marca.

PSG a pus ochii pe N'Golo Kante, la recomandarea lui Mbappe, insa francezii au pregatit si un plan de rezerva. Kante se afla si pe lista Realului, astfel ca seicii il vor pe Axel Witsel in eventualitatea in care negocierile pentru campionul mondial vor intra in impas.



Witsel, care a terminat Campionatul Mondial pe locul 3 cu nationala Belgiei, joaca in 2017 in China, la Tianjin Quanjian, insa pare tot mai aproape de o revenire in Europa. Si Borussia Dortmund este interesata de transferul mijlocasului in varsta de 29 de ani.