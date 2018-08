"Steaua nu intelege asta! Cu cel mai valoros lot, trebuie sa DANSEZI in Liga I" Ionut Chirila, despre motivele pentru care jocul FCSB nu functioneaza

"Echipele care au adunat toata crema fotbalului romanesc, aproape toata, Steaua si CFR, au facut in prima etapa un punct din sase posibile. Apoi ne uitam si la Craiova si Viitorul, si ajungem la faptul ca echipe cu valoare clar superioara adversarilor au clacat! De ce? Pentru ca inca o data, in fotbal organizarea jocului bate valoarea individuala!



Craiova era net superioara ca valori individuale Iasiului, Steaua la fel in fata Astrei. Despre CFR nici nu mai vorbim. Dar organizarea jocului la Iasi, la Botosani, la Astra si chiar la Calarasi a aratat ca nu conteaza doar sa ai o lot valoric, dar sa ai un bloc compact, sa inregimentezi jucatorii in trasee si automatisme de joc.

Franta, campioana mondiala, a aratat ca are un bloc compact. Nu Mbappe, nu Griezmann i-au adus titlul, ci blocul compact. Uitati-va la Barcelona si la Argentina. Messi este cu totul alt jucator in traseele si automatismele Barcelonei, si altul in echipa nationala.

(...)



Steaua nu intelege ca a pierdut un campionat cu o echipa a carui buget nu valoreaza nici cat transferul sau salariul unui jucator de la Steaua. O echipa care nu batuse pe nimeni de 7 meciuri si care a batut-o in inferioritate numerica. Asa a pierdut Steaua titlul in sezonul trecut, la Iasi.

Daca vei juca numai din realizarile individuale ale unui fotbalist peste media campionatului, sperand la o lovitura libera de la Budescu, la o sarja a lui Denis Man, la o incursiune a lui Florin Tanase, nu vei fi niciodata o echipa compacta, cu forta de joc si de soc, pe masura investitiilor proprietarului, care sa aiba ca finalitate grupele UCL, ceea ce doreste patronul. Becali cumpara jucatori pe bani multi, despre care se spune ca valoreaza 30 sau 70 de milioane, dar sfarseste prin a-i vinde pentru a-si recupera investitia.

Steaua are cel mai valoros lot si trebuie sa castige campionatul la 15 puncte distanta de locul 2!



Steaua nu are concurenta nici macar pe Malmo, are cateva echipe fisurate. Steaua trebuie sa danseze in campionat!

S-a demonstrat si ne arata si Campionatul Mondial ca valorile individuale ale Argentinei, ale Braziliei s-au lovit de un bloc functional extraordinar. S-au lovit toti de Franta cum se loveste o masina de un zid", a spus Ionut Chirila la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.